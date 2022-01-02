Соперник украинского боксера со злости ударил рефери (видео)

Бой завершился со скандалом.

Украинский боксер Виктор Выхрист (9–0, 6 KO) на вечере бокса в Голливуде (штат Флорида, США) добыл эффектную победу над Яго Киладзе (27–6–1, 19 KO). Грузинский боксер на эмоциях ударил рефери в ринге, который зафиксировал технический нокаут.

Соответсвующее видео опубликовано на страничке RJcliffordMMA в Twitter.

Боксеры провели огненный поединок, обменявшись двумя нокдаунами в 1-м и 2-м раундах. Во второй 3-минутке Киладзе упал в третий раз, а рефери остановил схватку, зафиксировав победу украинца техническим нокаутом. Грузинский боксер был готов продолжать поединок, а увидев жест об остановке боя, ударил судью.

Яго Киладзе ударил рефери:

Отметим, непобедимый украинец выиграл 9-й поединок в профи, а вот грузин потерпел шестое поражение в карьере, имея на своем счету 27 побед и одну ничью.

Напомним, в главном поединке шоу бокса в Голливуде на ринге сразились супертяжи Луис Ортис и Чарльз Мартин. Дуэль гигантов завершилась зрелищным нокаутом.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинский супертяж Александр Тесленко неудачно выступил на вечере бокса Ломаченко — Комми.