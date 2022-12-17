Тигр Майка Тайсона відгриз жінці руку

Боксерові довелося заплатити потерпілій 250 тисяч доларів

Колишній абсолютний чемпіон світу з боксу Майк Тайсон нещодавно готовий був повернутися в ринг, аби захистити Ліонеля Мессі. А тепер розповів цікаву історію про своїх домашніх улюбленців. У боксера було три тигри.

Це сталося десь у 1990-х роках. Як розповів Тайсон talkSPORT, до нього на чорному ринку підійшов хлопець і сказав: "Я можу продати тобі маленького тигра за 50 тисяч доларів або більшого за 70 тисяч". Майк купив трьох маленьких білих тигрів.

Згодом двох тварин боксер віддав до заповідника. А один лишився жити в нього вдома. І цей тигр відкусив жінці руку.

"Вона перелізла через паркан на мою територію, а тигр її не знав. Ось він і схопив її за руку. Жінка хотіла подати на мене до суду, але сама була винна. А коли я побачив, що сталося з її рукою, то дав постраждалій 250 тисяч доларів", – зізнався Тайсон.

Майк Тайсон з тигром

Нагадаємо, що цієї весни в соцмережах з’явилося відео, на якому "Залізний Майк" б'є пасажира в літаку. Чоловік діставав Майка і нерви боксера не витримали.

Раніше Тайсон підтримав український народ у війні з росією.