Тигр Майка Тайсона отгрыз женщине руку

Боксеру пришлось заплатить пострадавшей 250 тысяч долларов

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон недавно готов был вернуться в ринг, лишь бы защитить Лионеля Месси. А теперь рассказал любопытную историю о своих домашних питомцах. У боксера было три тигра.

Это случилось где-то в 1990-х годах. Как рассказал Тайсон talkSPORT, к нему на черном рынке подошел парень и сказал: "Я могу продать тебе маленького тигра за 50 тысяч долларов или большого за 70 тысяч". Майк купил трех маленьких белых тигров.

Со временем, двоих животных боксер отдал в заповедник. А один остался жить у него дома. И этот тигр откусил женщине руку.

"Она перелезла через забор на мою территорию, а тигр ее не знал. Вот он и схватил ее за руку. Женщина хотела подать на меня в суд, но она сама была виновата. А когда я увидел, что произошло с ее рукой, то дал пострадавшей 250 тысяч долларов", – признался Тайсон.

Майк Тайсон с тигром

Напомним, что этой весной в соцсетях появилось видео, на котором "Железный Майк" избивает пассажира в самолете. Мужчина доставал Майка и в какой-то момент нервы боксера не выдержали.

Ранее Тайсон поддержал украинский народ в войне с россией.