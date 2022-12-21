Боксеру, который хотел побить Месси, поставили памятник

Сауль Альварес — один из лучших боксеров мира

В честь знаменитого мексиканского боксера Сауля Альвареса была установлена статуя в в его родном городе Хуанакатлане. Боксер вместе с семьей приехал на церемонию. Ранее Альварес собирался побить Лионеля Месси за неуважение к мексиканскому флагу.

"Для меня большая честь быть признанным в месте, где я рос и стал тем, кем являюсь сегодня. Спасибо правительству Хуанакатланы за это признание и всем людям, которые присутствовали на церемонии", — написал Сауль Альварес в Instagram.

"Я горжусь тем, что нахожусь здесь, со всеми людьми, которые сделали это возможным — воздвигнуть статую в мою честь. Я горжусь, и это доказательство того, что мечты сбываются", — добавил боксер.

Кто такой Альварес

Сауль (Канело) Альварес родился 18 июля 1990 года. Лучший боксер вне зависимости от весовой категории по версии журнала The Ring (2019—2022). Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (2021-н.в), чемпион мира по версиям WBC (2011—2013), WBA (2013), WBO (2016—2017) в первом среднем весе; чемпион мира по версиям WBC (2015—2016; 2018—2019), WBA Super (2018—2021), IBF (2019) в среднем весе. Регулярный чемпион мира по версии WBA (2018—2020), чемпион мира по версиям WBA Super (2020—н. в.), WBC (2020—н. в.), WBO (2021—н. в.), IBF (2021—н. в.) во втором среднем весе. Чемпион мира по версии WBO (2019) в полутяжелом весе. В целом, за всю свою карьеру победил 20 боксеров за титул чемпиона мира.

Ранее мы писали, что Сауль Альварес может замахнуться на бой с Усиком.