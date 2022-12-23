Бокс могут исключить из программы Олимпиад из-за влияния россии

Уже в 2024 году боксеры, возможно, увидят Олимпиаду только по ТВ

Международный олимпийский комитет (МОК) поднял вопрос об исключении бокса из Игр 2024 года в Париже, заявив, что международная боксерская ассоциация (IBA), возглавляемая россиянином Умаром Кремлевым, показала, что у нее "нет реального интереса" к этому виду спорта и спортсменам.

Об этом представитель МОК рассказал в комментарии skysports. Функционер заявил, что IBA необходимы реформы, однако из-за российского руководства этот процесс не двигается с мертвой точки. Кроме того, в МОК разочарованы тем, что ассоциация планирует продлить контракт с "Газпромом", из-за чего организация будет напрямую зависеть от российских денег.

"Недавний конгресс IBA еще раз показал, что организация не имеет подлинного интереса к боксу и боксерам, а заинтересована только в своей собственной силе. IBA хочет отвлечь внимание от собственных серьезных проблем управления, о чем МОК предупреждал еще в 2019 году. У них нет желания разобраться в реальных вопросах.

Продление спонсорского контракта с "Газпромом" как единственным главным спонсором IBA усугубляет беспокойство, которые МОК выражает снова и снова с 2019 года. Это подтверждает, что IBA будет продолжать зависеть от компании, в значительной степени контролируемой правительством России", — заявил представитель МОК.

Отметим, МОК уже исключил бокс из предварительной программы Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе, а теперь этот вид спорта рискует лишиться места и на Играх в Париже-2024. К слову, квалификацией боксеров на Олимпиады в последнее время занимается МОК, а не IBA.

Ранее "Телеграф" рассказывал о скандале между IBA и сборной Украины. После бойкота украинских спортсменов организация разрешила украинскую символику, но при этом запретила название "Украина".