Кузня олімпійців перетворилася на смітник: на якому трампліні тренувався Абраменко (фото, відео)

Трамплін у Миколаєві, який зараз схожий на купу металобрухту, колись був найкращим в Україні та за її межами

Олімпійський чемпіон Олександр Абраменко, який отримав на Олімпіаді в Пекіні "срібло", на початку своєї кар’єри в Миколаєві тренувався на унікальному на той час літньому трампліні. Місце, де видатні українські спортсмени робили свої перші кроки до нагород, вже кілька років занепадає. Детальніше про історію миколаївського трампліну, на якому тренувався олімпієць Абраменко – у матеріалі "Телеграфа".

Трамплін для фрістайлу, споруджений на спортивній базі "Спартак", дозволяє тренуватися у теплу пору року. Спортсмени приземляються не на тверду поверхню, а на воду. Це, до речі, підходить для тренування ще фрістайлістів-початківців.

У різні часи свої перші кроки до спортивного успіху тут робили олімпійський чемпіон Олександр Абраменко, олімпійська чемпіонка Алла Цупер, бронзова призерка чемпіонату світу Ольга Волкова. До слова, Абраменко в одному з інтерв’ю згадував, що його останній стрибок з миколаївського трампліну відбувся далекого 2008 року.

Будівництво трампліну було розпочато у 1988 році з подачі заслуженого тренера України Віталія Шведова. Вишка досягає заввишки 24 метри. Подія стала знаковою та допомогла місту увійти в історію лижного спорту в Україні.

Архівні кадри, опубліковані у Фейсбук-спільноті "Спортивний комплекс "Фрістайл". Проект, який об’єднує", демонструють колишню міць миколаївського трампліну. Диктор у ролику навіть називає його "найкращим трампліном у Європі".

Однак згодом об’єкт перестав підтримуватися належним чином, а конструкції просто переставали бути придатними для тренувань. Навколо тренувальної бази та водного трампліну неодноразово спалахували скандали, зокрема щодо земельного питання.

У 2012 році об’єкт передавали приватному підприємству, потім повернули до держвласності. Через 2 роки навіть було проведено невелику реконструкцію. Однак у 2018-му, коли Абраменко і завоював "золото" на Олімпіаді, трамплін занепав остаточно. І хоча після тріумфу Абраменка на Олімпійських іграх у Пхенчхані влада обіцяла зайнятися майданчиком для фрістайлістів у Миколаєві, трамплін залишається в аварійному стані досі.

Трамплін у Миколаєві. Фото: Трибуна

Трамплін у Миколаєві непридатний для тренувань. Фото: Трибуна

На стінах написи та малюнки. Фото: 0512

Трамплін із висоти. Фото: УП

Вид на трамплін зверху. Фото: УП

Фотографії останніх років свідчать про подальшу руйнацію літнього трампліну в Миколаєві. Він не тільки непридатний для тренувань, а вже перетворюється на звалище.

Трамплін у Миколаєві потопає у смітті. Фото: Facebook

Трамплін у Миколаєві в занепаді. Фото: Facebook

Трамплін руйнується. Фото: НікЛайф

В одному з інтерв’ю Абраменко говорив, що якщо в українських спортсменів буде діюча база-трамплін для тренувань з фрістайлу, то знайти нового олімпійського чемпіона не важко. Минулого року спортсмен знову порушив питання про комплекс для фрістайлу у Миколаєві. Було запропоновано проект зі створення цілого тренувального комплексу. Будівництво оцінювалося у 10 мільйонів гривень. На жаль, поки що ця ініціатива залишається на рівні ідеї.

Проект спорткомплексу з трампліном, запропонований Абраменком. Фото: НікЛайф

Додамо, що після тривалої перерви у місті відновили тренування фрістайлістів, про що повідомляють місцеві медіа. Щоправда, заняття відбуваються у приміщеннях однієї з миколаївських ДЮСШ.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Олександр Авраменко, який отримав "срібло" на Олімпіаді, потрапив у скандал через фотографію з російським спортсменом. Примітно, що знімок з’являється вдруге. Вчинок українського чемпіона знову спричинив хвилю хейту в мережі.