Ростить сина з російською спортсменкою: чим відомий український олімпійський чемпіон Олександр Абраменко
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Український спортсмен Олександр Абраменко на минулій Олімпіаді приніс нашій країні "золото"
Український фрістайліст у лижній акробатиці Олександр Абраменко, який завоював "срібло" на Олімпійських іграх у Пекіні, був єдиним "здобувачем" для України на минулій Олімпіаді. У спорті він понад 20 років. Що відомо про олімпійського чемпіона Олександра Абраменка – читайте у матеріалі "Телеграфу".
Сім’я та освіта
Олександр Володимирович Абраменко народився 4 травня 1988 року в Харківській області (місто Первомайське). Тато майбутнього олімпійця – військовий, мати – вчитель.
У дитинстві майбутній чемпіон перебрався до Миколаєва. Спорт з’явився у житті хлопця у його 10 років. Саме з цього віку він розпочав тренування і перший успіх прийшов уже за два роки: перший стрибок Олександру вдалося виконати у віці 12 років.
Підготовка спортсмена проходила під керівництвом заслуженого тренера України Юрія Кобельника. Також спортсмен співпрацює з головним тренером української збірної з лижної акробатики Енвером Аблаєвим.
Вищу освіту Абраменко здобув у Миколаївському національному університеті кораблебудування.
Був одружений з фрістайлісткою Ольгою Волковою, але шлюб протримався всього рік.
Другий шлюб – з фрістайлісткою Олександрою Орловою, росіянкою, спортсменкою збірної РФ. Спортсмени зустрілися на Олімпіаді-2014 у Сочі. В 2020 році у пари народився син.
Спортивні досягнення та нагороди
Із 15 років включений до складу збірної України.
У 2012 році Абраменко двічі ставав призером етапів Кубка світу з фрістайлу. У сезоні 2015/16 – отримав малий кришталевий глобус з фрістайлу у дисципліні акробатика, а ще став першим у загальному заліку Кубка світу. Наступного сезону не брав участі через травмоване коліно, спортсмену довелося перенести операцію.
Член збірної України на зимових Олімпійських іграх 2014 та 2018 років. Заслужений майстер спорту України.
В 2018 році Олександр Абраменко виграв золоту медаль Олімпійських ігор у Пхенчхані.
На чемпіонаті світу 2019 року у США завоював срібну медаль.
Крім того, Абраменко отримав орден "За заслуги" ІІІ ступеня у 2018 році.
А вже в 2022 році на Олімпіаді в Пекіні отримав срібну медаль.
Вважається найтитулованішим українським спортсменом за всю історію Зимових ігор.
В інтерв’ю Абраменко зазначав, що нашій країні не вистачає баз, де б могли тренуватися фрістайлісти.
Відзначився у скандалі, коли у 2018 році на Олімпійських іграх фотографувався із російським спортсменом Іллею Буровим. Пізніше в інтерв’ю Абраменко розповів про їхню давню дружбу. В одній із бесід із журналістами не зміг назвати РФ агресором.
Як писав "Телеграф", неоднозначна позиція спортсмена щодо Росії спричинила хвилю невдоволення серед українців. Після чого Абраменко звернувся до українських військовослужбовців.
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