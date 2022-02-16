Ростить сина з російською спортсменкою: чим відомий український олімпійський чемпіон Олександр Абраменко

Український спортсмен Олександр Абраменко на минулій Олімпіаді приніс нашій країні "золото"

Український фрістайліст у лижній акробатиці Олександр Абраменко, який завоював "срібло" на Олімпійських іграх у Пекіні, був єдиним "здобувачем" для України на минулій Олімпіаді. У спорті він понад 20 років. Що відомо про олімпійського чемпіона Олександра Абраменка – читайте у матеріалі "Телеграфу".

Сім’я та освіта

Олександр Володимирович Абраменко народився 4 травня 1988 року в Харківській області (місто Первомайське). Тато майбутнього олімпійця – військовий, мати – вчитель.

У дитинстві майбутній чемпіон перебрався до Миколаєва. Спорт з’явився у житті хлопця у його 10 років. Саме з цього віку він розпочав тренування і перший успіх прийшов уже за два роки: перший стрибок Олександру вдалося виконати у віці 12 років.

Підготовка спортсмена проходила під керівництвом заслуженого тренера України Юрія Кобельника. Також спортсмен співпрацює з головним тренером української збірної з лижної акробатики Енвером Аблаєвим.

Вищу освіту Абраменко здобув у Миколаївському національному університеті кораблебудування.

Був одружений з фрістайлісткою Ольгою Волковою, але шлюб протримався всього рік.

Другий шлюб – з фрістайлісткою Олександрою Орловою, росіянкою, спортсменкою збірної РФ. Спортсмени зустрілися на Олімпіаді-2014 у Сочі. В 2020 році у пари народився син.

Спортивні досягнення та нагороди

Із 15 років включений до складу збірної України.

У 2012 році Абраменко двічі ставав призером етапів Кубка світу з фрістайлу. У сезоні 2015/16 – отримав малий кришталевий глобус з фрістайлу у дисципліні акробатика, а ще став першим у загальному заліку Кубка світу. Наступного сезону не брав участі через травмоване коліно, спортсмену довелося перенести операцію.

Олександр Абраменко. Фото: НОК України

Член збірної України на зимових Олімпійських іграх 2014 та 2018 років. Заслужений майстер спорту України.

В 2018 році Олександр Абраменко виграв золоту медаль Олімпійських ігор у Пхенчхані.

На чемпіонаті світу 2019 року у США завоював срібну медаль.

Крім того, Абраменко отримав орден "За заслуги" ІІІ ступеня у 2018 році.

А вже в 2022 році на Олімпіаді в Пекіні отримав срібну медаль.

Вважається найтитулованішим українським спортсменом за всю історію Зимових ігор.

В інтерв’ю Абраменко зазначав, що нашій країні не вистачає баз, де б могли тренуватися фрістайлісти.

Відзначився у скандалі, коли у 2018 році на Олімпійських іграх фотографувався із російським спортсменом Іллею Буровим. Пізніше в інтерв’ю Абраменко розповів про їхню давню дружбу. В одній із бесід із журналістами не зміг назвати РФ агресором.

Як писав "Телеграф", неоднозначна позиція спортсмена щодо Росії спричинила хвилю невдоволення серед українців. Після чого Абраменко звернувся до українських військовослужбовців.