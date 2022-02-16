Растит сына с российской спортсменкой: чем известен украинский олимпийский чемпион Александр Абраменко

Украинский спортсмен Александр Абраменко на прошлой Олимпиаде принес нашей стране "золото"

Украинский фристайлист в лыжной акробатике Александр Абраменко, завоевавший "серебро" на Олимпийских играх в Пекине, был единственным "добытчиком" для Украины на прошлой Олимпиаде. В спорте он более 20 лет. Что известно об олимпийском чемпионе Александре Абраменко – читайте в материале "Телеграфа".

Семья и образование

Александр Владимирович Абраменко родился 4 мая 1988 года в Харьковской области (город Первомайский). Папа будущего олимпийца – военный, мама — учитель.

В детстве будущий чемпион перебрался в Николаев. Спорт появился в жизни парня в его 10 лет. Именно с этого возраста он начал тренировки и первый успех пришел уже спустя два года: первый прыжок Александру удалось выполнить в возрасте 12 лет.

Подготовка спортсмена проходила под руководством заслуженного тренера Украины Юрия Кобельника. Также спортсмен сотрудничает с главным тренером украинской сборной по лыжной акробатике Энвером Аблаевым.

Высшее образование Абраменко получил в Николаевском национальном университете кораблестроения.

Был женат на фристайлистке Ольге Волковой, но брак продержался всего год.

Второй брак – с фристайлисткой Александрой Орловой, россиянкой, спортсменкой сборной РФ. Спортсмены встретились на Олимпиаде-2014 в Сочи. В 2020 году у пары родился сын.

Спортивные достижения и награды

С 15 лет включен в состав сборной Украины.

В 2012 году Абраменко дважды становился призером этапов Кубка мира по фристайлу. В сезоне 2015/16 – получил малый хрустальный глобус по фристайлу в дисциплине акробатика, а еще стал первым в общем зачете Кубка мира. В следующем сезоне не участвовал из-за травмированного колена, спортсмену пришлось перенести операцию.

Александр Абраменко. Фото: НОК Украины

Член сборной Украины на зимних Олимпийских играх 2014 и 2018 годов. Заслуженный мастер спорта Украины.

В 2018 году Александр Абраменко выиграл золотую медаль Олимпийских игр в Пхенчхане.

На чемпионате мира 2019 года в США завоевал серебряную медаль.

Кроме того, Абраменко получил орден "За заслуги" ІІІ степени в 2018 году.

А уже в 2022 году на Олимпиаде в Пекине получил серебряную медаль.

Считается самым титулованным украинским спортсменом за всю историю Зимних игр.

В интервью Абраменко отмечал, что нашей стране не хватает баз, где могли бы тренироваться фристайлисты.

Отличился в скандале, когда в 2018 году на Олимпийских играх фотографировался с российским спортсменом Ильей Буровым. Позже в интервью Абраменко рассказал об их давней дружбе. В одной из бесед с журналистами не смог назвать РФ агрессором.

Как писал "Телеграф", неоднозначная позиция спортсмена касательно России вызвала волну недовольства среди украинцев. После чего Абраменко сделал обращение к украинским военнослужащим.