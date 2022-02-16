Кузня олимпийцев превратилась в свалку: на каком трамплине тренировался Абраменко (фото, видео)
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Трамплин в Николаеве, который сейчас похож на груду металлолома, когда-то был лучшим в Украине и за ее пределами
Олимпийский чемпион Александр Абраменко, получивший на Олимпиаде в Пекине "серебро", в начале своей карьеры в Николаеве тренировался на уникальном в то время летнем трамплине. Место, где выдающиеся украинские спортсмены делали свои первые шаги к наградам, уже несколько лет приходит в упадок. Более подробно об истории николаевского трамплина, на котором тренировался олимпиец Абраменко – в материале "Телеграфа".
Трамплин для фристайла, сооруженный на спортивной базе "Спартак", позволяет тренироваться в теплое время года. Спортсмены приземляются не на твердую поверхность, а в воду. Это, к слову, подходит для тренировки еще начинающих фристайлистов.
В разное время свои первые шаги к спортивному успеху тут делали олимпийский чемпион Александр Абраменко, олимпийская чемпионка Алла Цупер, бронзовая призерка чемпионата мира Ольга Волкова. К слову, Абраменко в одном из интервью вспоминал, что его последний прыжок с николаевского трамплина состоялся в далеком 2008 году.
Строительство трамплина было начато в 1988 году с подачи заслуженного тренера Украины Виталия Шведова. Вышка достигает в высоту 24 метра. Событие стало знаковом и помогло городу войти в историю лыжного спорта в Украине.
Архивные кадры, опубликованные в Фейсбук-сообществе "Спортивний комплекс "Фристайл". Проект, який об'єднує", демонстрируют былую мощь николаевского трамплина. Диктор в ролике даже называет его "лучшим трамплином в Европе".
Однако со временем объект перестал поддерживаться должным образом, а конструкции попросту переставали быть пригодными для тренировок. Вокруг тренировочной базы и водного трамплина неоднократно вспыхивали скандалы, касающиеся в частности земельного вопроса.
В 2012 году объект передавали частному предприятию, затем – вернули в госсобственность. Спустя 2 года даже была проведена небольшая реконструкция. Однако в 2018-ом, когда Абраменко и завоевал "золото" на Олимпиаде, трамплин пришел в упадок окончательно. И хотя после триумфа Абраменко на Олимпийских играх в Пхенчхане власти обещали заняться площадкой для фристайлистов в Николаеве, трамплин остается в аварийном состоянии по сей день.
Фотографии последних лет свидетельствуют о дальнейшем разрушении летнего трамплина в Николаеве. Он не только непригоден для тренировок, а уже превращается в свалку.
А вот так выглядит база сейчас (эти фото сделаны и опубликованы 16 февраля 2022 года, в день завоевания Абраменко медали в Пекине):
Как видно по кадрам выше, за прошедшие годы не было сделано ничего для реконструкции и спасения уникального объекта.
В одном из интервью Абраменко говорил, что если у украинских спортсменов будет действующая база-трамплин для тренировок по фристайлу, то найти нового олимпийского чемпиона не составит труда. В прошлом году спортсмен снова поднял вопрос о комплексе для фристайла в Николаеве. Был предложен проект по созданию целого тренировочного комплекса. Строительство оценивалось в 10 миллионов гривен. К сожалению, пока что эта инициатива остается на уровне идеи.
Добавим, что после длительного перерыва в городе возобновили тренировки фристайлистов, о чем сообщают местные медиа. Правда, занятия проходят в помещениях одной из николаевских ДЮСШ.
Ранее "Телеграф" сообщал, что получивший "серебро" на Олимпиаде Александр Авраменко угодил в скандал из-за фотографии с российским спортсменом. Примечательно, что общий снимок появляется во второй раз. Поступок украинского чемпиона снова вызвал волну хейта в сети.
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