Кузня олимпийцев превратилась в свалку: на каком трамплине тренировался Абраменко (фото, видео)

Трамплин в Николаеве, который сейчас похож на груду металлолома, когда-то был лучшим в Украине и за ее пределами

Олимпийский чемпион Александр Абраменко, получивший на Олимпиаде в Пекине "серебро", в начале своей карьеры в Николаеве тренировался на уникальном в то время летнем трамплине. Место, где выдающиеся украинские спортсмены делали свои первые шаги к наградам, уже несколько лет приходит в упадок. Более подробно об истории николаевского трамплина, на котором тренировался олимпиец Абраменко – в материале "Телеграфа".

Трамплин для фристайла, сооруженный на спортивной базе "Спартак", позволяет тренироваться в теплое время года. Спортсмены приземляются не на твердую поверхность, а в воду. Это, к слову, подходит для тренировки еще начинающих фристайлистов.

В разное время свои первые шаги к спортивному успеху тут делали олимпийский чемпион Александр Абраменко, олимпийская чемпионка Алла Цупер, бронзовая призерка чемпионата мира Ольга Волкова. К слову, Абраменко в одном из интервью вспоминал, что его последний прыжок с николаевского трамплина состоялся в далеком 2008 году.

Строительство трамплина было начато в 1988 году с подачи заслуженного тренера Украины Виталия Шведова. Вышка достигает в высоту 24 метра. Событие стало знаковом и помогло городу войти в историю лыжного спорта в Украине.

Архивные кадры, опубликованные в Фейсбук-сообществе "Спортивний комплекс "Фристайл". Проект, який об'єднує", демонстрируют былую мощь николаевского трамплина. Диктор в ролике даже называет его "лучшим трамплином в Европе".

Однако со временем объект перестал поддерживаться должным образом, а конструкции попросту переставали быть пригодными для тренировок. Вокруг тренировочной базы и водного трамплина неоднократно вспыхивали скандалы, касающиеся в частности земельного вопроса.

В 2012 году объект передавали частному предприятию, затем – вернули в госсобственность. Спустя 2 года даже была проведена небольшая реконструкция. Однако в 2018-ом, когда Абраменко и завоевал "золото" на Олимпиаде, трамплин пришел в упадок окончательно. И хотя после триумфа Абраменко на Олимпийских играх в Пхенчхане власти обещали заняться площадкой для фристайлистов в Николаеве, трамплин остается в аварийном состоянии по сей день.

Трамплин в Николаеве. Фото: Трибуна

Трамплин в Николаеве непригоден для тренировок. Фото: Трибуна

На стенах надписи и рисунки. Фото: 0512

Трамплин с высоты. Фото: УП

Вид на трамплин сверху. Фото: УП

Фотографии последних лет свидетельствуют о дальнейшем разрушении летнего трамплина в Николаеве. Он не только непригоден для тренировок, а уже превращается в свалку.

Трамплин в Николаеве утопает в мусоре. Фото: Facebook

Трамплин в Николаеве в упадке. Фото: Facebook

Трамплин рушится. Фото: НикЛайф

А вот так выглядит база сейчас (эти фото сделаны и опубликованы 16 февраля 2022 года, в день завоевания Абраменко медали в Пекине):

Трамплин в Николаеве 16.02.22

Трамплин в Николаеве 16.02.22

Трамплин в Николаеве 16.02.22

База продолжает приходить в упадок и рушиться

База продолжает приходить в упадок и рушиться

База продолжает приходить в упадок и рушиться

Трамплин в Николаеве 16.02.22

Конструкции ветшают и ломаются

Конструкции ветшают и ломаются

Как видно по кадрам выше, за прошедшие годы не было сделано ничего для реконструкции и спасения уникального объекта.

В одном из интервью Абраменко говорил, что если у украинских спортсменов будет действующая база-трамплин для тренировок по фристайлу, то найти нового олимпийского чемпиона не составит труда. В прошлом году спортсмен снова поднял вопрос о комплексе для фристайла в Николаеве. Был предложен проект по созданию целого тренировочного комплекса. Строительство оценивалось в 10 миллионов гривен. К сожалению, пока что эта инициатива остается на уровне идеи.

Проект спорткомплекса с трамплином, предложенный Абраменко. Фото: НикЛайф

Добавим, что после длительного перерыва в городе возобновили тренировки фристайлистов, о чем сообщают местные медиа. Правда, занятия проходят в помещениях одной из николаевских ДЮСШ.

Ранее "Телеграф" сообщал, что получивший "серебро" на Олимпиаде Александр Авраменко угодил в скандал из-за фотографии с российским спортсменом. Примечательно, что общий снимок появляется во второй раз. Поступок украинского чемпиона снова вызвал волну хейта в сети.