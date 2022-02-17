У Росії заявили, що "срібло" Абраменка має бути російським

У РФ вважають, що їхнього атлета засудили.

Глава Федерації фрістайлу Росії (ФФР) Олексій Курашов прокоментував підсумки чоловічого фіналу з лижної акробатики на Олімпійських іграх у Пекіні, де "срібло" виборов українець Олександр Абраменко.

Відповідний коментар російського чиновника доступний на ТАСС.

ОЛІМПІАДА-2022: МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК

Курашов заявив, що судді повинні були ставити на друге місце представника Олімпійського комітету Росії (ОКР) Іллю Бурова, а не українця, адже стрибок росіянина був кращим.

"Ми радіємо олімпійській медалі, здорово, що, як і на Олімпіаді 2018 року в Південній Кореї, Росія та Україна на одному п’єдесталі. Але зі спортивної точки зору ми вважаємо, що в Іллі Бурова виступ був кращим і він має стояти на один щабель вище. Так, це не на перше місце у нього було, але впевнене друге місце. Ілля збирався у фіналі стрибати дуже складний стрибок, але потім було ухвалено рішення, що це фінал Олімпіади, і потрібно до цього підходити більш прагматично", — сказав Курашов.

Додамо, що Буров у результаті став бронзовим призером у фрістайлі. Після змагань росіянин обійняв українця. У нас на сайті доступне відео медального стрибка Абраменка

17 лютого на Іграх-2022 проходить 13-й ігровий день.