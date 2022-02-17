Укр

В России заявили, что "серебро" Абраменко должно быть российским

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Александр Абраменко Новость обновлена 17 февраля 2022, 12:07
Александр Абраменко

В РФ считают, что их атлета засудили.

Глава Федерации фристайла России (ФФР) Алексей Курашов прокомментировал итоги мужского финала по лыжной акробатике на Олимпийских играх в Пекине, где "серебро" добыл украинец Александр Абраменко.

Соответствующий комментарий российского чиновника доступен на ТАСС.

ОЛИМПИАДА-2022: МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

Курашов заявил, что судьи должны были ставить на второе место представителя Олимпийского комитета России (ОКР) Илью Бурова, а не украинца, ведь прыжок россиянина был лучше.

"Мы радуемся олимпийской медали, здорово, что, как и на Олимпиаде 2018 года в Южной Корее, Россия и Украина на одном пьедестале. Но со спортивной точки зрения мы считаем, что у Ильи Бурова выступление было лучше и он должен стоять на одну ступень выше. Да, это не на первое место у него было, но уверенное второе место. Илья собирался в финале прыгать очень сложный прыжок, но потом было принято решение, что это финал Олимпиады, и нужно к этому подходить более прагматично", – сказал Курашов.

Добавим, что Буров в итоге стал бронзовым призером во фристайле. После соревнований россиянин обнял украинца. У нас на сайте доступно видео медального прыжка Абраменко

17 февраля на Играх-2022 проходит 13-й игровой день.

Теги:
#Олимпиада 2022 #Фристайл #Александр Абраменко
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