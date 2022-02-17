"Росія та Україна разом": у РФ зраділи "обнімашкам" Абраменка з росіянином на Олімпіаді
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Українець товаришує з російським колегою.
В Україні головною новиною дня стала срібна медаль Олександра Абраменка у лижній акробатиці на Олімпіаді у Пекіні. У РФ більше звернули увагу не на "бронзу" представника Олімпійського комітету Росії (ОКР) Іллі Бурова у цій дисципліні, а на спільні фото українця з росіянином.
Російський коментатор Георгій Черданцев на своєму telegram-каналі висловився про цю ситуацію.
ОЛІМПІАДА-2022: МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК
Черданцев вважає, що дані фото об’єднують Україну та Росію, і це на тлі чуток про повномасштабну війну між країнами, яка нібито мала розпочатися 16 лютого.
"Чудово, що це відбувається саме 16 лютого 2022 року. Росія та Україна разом. На олімпійському подіумі", — написав Черданцев.
Додамо, що росіянин, відзначаючи успіх, обіймав українця. До слова, у РФ заявили, що саме Буров, мав брати "срібло" у лижній акробатиці. Зазначимо, Олександр випередив представника ОКР лише на півтора бала.
Нагадаємо, у Міністерстві молоді та спорту України рекомендували українським спортсменам не робити спільних фото з росіянами на Олімпіаді, щоб уникнути провокацій.
17 лютого на Олімпіаді-2022 без українців проходить 13-й ігровий день.
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