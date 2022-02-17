Укр

"Россия и Украина вместе": в РФ обрадовались "обнимашкам" Абраменко с россиянином на Олимпиаде

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Александр Абраменко и Илля Буров на двух Олимпиадах Новость обновлена 17 февраля 2022, 13:25
Александр Абраменко и Илля Буров на двух Олимпиадах

Украинец дружит с российским коллегой.

В Украине главной новостью дня стала серебряная медаль Александра Абраменко в лыжной акробатике на Олимпиаде в Пекине. В РФ больше обратили внимание не на "бронзу" представителя Олимпийского комитета России (ОКР) Илли Бурова в этой дисциплине, а на совместные фото украинца с россиянином.

Российский комментатор Георгий Черданцев на своем telegram-канале высказался об этой ситуации.

ОЛИМПИАДА-2022: МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

Черданцев считает, что данные фото объединяют Украину и Россию, и это на фоне слухов о полномасштабной войне между странами, которая якобы должна была начаться 16 февраля.

"Прекрасно, что это происходит именно 16 февраля 2022 года. Россия и Украина вместе. На олимпийском подиуме", — написал Черданцев.

Добавим, что россиянин, отмечая успех, обнимал украинца. К слову, в РФ заявили, что именно Буров, должен был брать "серебро" в лыжной акробатике. Отметим, Александр опередил представителя ОКР всего на полтора балла.

Напомним, в Министерстве молодежи и спорта Украины рекомендовали украинским спортсменам не делать совместных фото с россиянами на Олимпиаде во избежание провокаций.

17 февраля на Олимпиаде-2022 без украинцев проходит 13-й игровой день.

Теги:
#Олимпиада 2022 #Фристайл #Александр Абраменко
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