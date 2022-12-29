Коли росія почне по-справжньому "сипатися": експерт назвав дату поворотного етапу війни

За словами Черника, Україна має шанс звільнити окуповані території у 2023 році, але з Кримом справи складніші

Військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник, який раніше говорив про перехід росіян у глуху оборону, озвучив прогноз щодо війни в Україні на 2023 рік. За його словами, противник може почати "сипатися" у період з кінця весни до початку літа.

Експерт упевнений, що можливості повернути раніше захоплені росією території наша країна точно має, але тільки не щодо Криму. Таку думку він висловив у коментарі виданню "Остров".

Черник пояснив, що сприяє програшу росії у війні.

"Є велика надія, що наступного року, на кінець весни-початок літа, рф почне по-справжньому сипатися, в першу чергу, у військово-технологічній частині. росія вже на цю хвилину не може повноцінно будувати необхідну кількість ракет, щоб завдавати ударів по Україні, бо її сучасний військово-промисловий комплекс на 40% залежить від імпортних комплектувань", — сказав військовий експерт.

Наприклад, лише російська гіперзвукова ракета "Кінжал" включає 130 імпортних елементів. Черник сподівається, що санкції проти рф придушать її у військово-промисловому сенсі й обвалять економіку так, що виникнуть серйозні проблеми з технічним забезпеченням на фронті.

Полковник зазначив, що "видихнути" Україна зможе за трьох умов: розпад рф на 15-20 країн, відсутність у росії ядерної зброї, членство нашої країни в НАТО. В іншому випадку, за словами експерта, військова загроза не зникне, навіть у разі перемоги України у 2023 році.

"Що ж стосується звільнення окупованих територій наступного року, то я вірю, що у 2023 році це може статися. Але я не маю оптимізму щодо Криму. Якщо в частині Донбасу це може статися, бо на цю хвилину ми демонструємо стратегічну динаміку, і однозначно полотно цієї війни пишуть українці, то в контексті кримського півострова все набагато складніше", — вважає Черник.

Експерт не прогнозує повернення Криму у 2023 році. На його думку, це може статися у разі нарощування потенціалу країни до таких масштабів, що проведення військової операції буде недоцільним. Сприятиме успіху в цьому напрямку, додав полковник, падіння путінського режиму. В якісь "дипломатичні формули" Черник не вірить.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що глава ГУР України Кирило Буданов заявив про певний глухий кут у російсько-українській війні.