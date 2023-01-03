"Ще одна причина, чому Україна переможе": американський генерал оцінив відео з піснею шойгу

Більшість жителів рф досить спокійно реагують на те, що їхні співвітчизники мали зустрічати свято в окопах на війні, котра була потрібна путіну

Новорічна ніч 2023 року стала вельми багатою на вибухи на окупованих росією територіях України. Та допоки загарбники намагалися розібрати завали казарми у Макіївці, де могло загинути кілька сотень росіян, міністр оборони рф сергій шойгу відвідав корпоратив в одному із московських ресторанів. Очільник російського відомства співав пісень, жартував та залюбки спілкувався з іншими гостями заходу. На думку американського генерала Бена Ходжеса, така поведінка шойгу — чергове підтвердження того, наскільки російській владі плювати на власних громадян.

Про це військовослужбовець заявив у власному Twitter, реагуючи на відео із піснями від сергія шойгу. Ходжес підкреслив, що завдяки цьому запису чітко видно, як насправді росіяни "переживають" про долю своїх мобілізованих бійців.

"Ще одна причина, чому Україна виграє, — пише Бен Ходжес. — Там якісь підтягнуті чоловіки призивного віку співають разом із міністром шойгу. У росіян кишка тонка для цієї боротьби; їм не вистачає волі, і вони задоволені тим, що відправляють у м'ясорубку багато людей із регіонів, які далеко від Москви і Санкт-Петербурга".

Цинізм поведінки шойгу підкреслили й багато інших користувачів мережі, котрі назвали вечірку проведеною у "ностальгічному варварському стилі", та додали, що подібне характерне якраз для диктатора путіна і його найближчих друзів.

Варто додати, що у новорічну ніч українські захисники передали "вітання" не тільки росіянам у Макіївку. Допоки шойгу згадував слова святкової пісні, наші ЗСУ знищили розташування росіян у районі Чулаківки Херсонської області.

Додамо, що окупанти можуть спробувати помститися Україні за такі серйозні втрати, влаштувавши черговий масований обстріл на Різдво. Однак найближчими днями подібних атак навряд слід чекати — на це впливають погодні умови.