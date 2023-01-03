Знову сотні загиблих: у Новий рік ударили ще по одному розташуванню ворога, цього разу – на півдні (карта, відео)

Все більше мобілізованих з рф гине за ідеї російського диктатора

У новорічну ніч ЗСУ відправили "привітання" мобілізованим росіянам до окупованої Макіївки. Та не лише їм.

Як стало відомо із повідомлення Генштабу від третього січня, 31 грудня також "привіт" полетів ворогові на Херсонщині. Був він не менш вдалим. За даними військового відомства, в районі Чулаківки на Херсонщині втрати противника становили близько 500 загиблими та пораненими.

Вже в перший день нового року ще одну поразку ворогові також було завдано на Херсонщині — в районі Федорівки. Точна кількість загиблих та поранених ворогів на цій точці уточнюється. Федорівок у Херсонській області кілька, але найближче до лінії фронту селище у Каховському районі.

Чулаківка на карті

Федорівка на карті

Окрім підтверджених даних від Генштабу ЗСУ, повідомляється про удар цієї ночі по місцю дислокації окупантів у селі Праві Саги біля Олешок. Окупанти розташувалися там на заміській базі. Результат себе чекати не змусив, адже згідно з повідомленням у регіональній групі, їм вистачило розуму похвалитися цим у соцмережах.

Нагадаємо, удар по Макіївці та ПТУ, в якому знаходилися сотні мобілізованих солдатів, розбурхав російську громадськість. Масові повідомлення кореспондентів і блогерів змусили міністерство оборони росії визнати, що в результаті удару загинули десятки людей — вони назвали цифру в 63, тоді як російські джерела підтверджують слова про сотні загиблих. Росіяни також заявили про два вибухи під Шахтарськом, де також залишилися під завалами будівель десятки окупантів.