Погода проти окупантів: коли можна чекати на новий ракетний удар росії

Ймовірність атаки на Різдво 7 січня є вельми високою — для окупантів немає нічого святого

Найближчі дві-три доби масованих ракетних ударів по Україні очікувати не варто. За словами керівниці Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталії Гуменюк, основою для подібних оптимістичних прогнозів є погодні умови, зокрема шторм, який нині бушує в Чорному морі.

Про це експертка розповіла в ефірі національного телемарафону. Варто одразу зазначити, що російська армія не відмовилася від ракетних ударів узагалі. Нині противник лише намагається накопичити достатньо сил, аби атакувати знову.

Гуменюк підкреслила, що в Чорному морі наразі спостерігається штормова погода, котра не надто подобається росіянам. Саме через погоду ворогу довелося істотно знизити кількість кораблів, котрі знаходяться поблизу берегів Криму на бойовому чергуванні — наразі таких лише п'ять одиниць.

"Вони без ракетоносіїв, оскільки всі вони перебувають у пунктах базування і там триває якийсь процес. Можливо, нової підготовки з огляду на календар і перспективи того самого Різдва, ми усвідомлюємо можливість і імовірну підготовку до цих "скреп" чергових. Але це досить не скоро буде, тобто ще 2-3 доби нам ракетна небезпека нам така критична з моря не загрожує", — вважає військовослужбовиця.

При цьому вона закликала українців не розслаблятися і продовжувати виконувати правила поведінки під час сигналів повітряної тривоги. Замість ракет в ці дні росіяни цілком можуть застосувати дрони-"шахеди", зокрема і масово в нічний час.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, на скільки ще масованих ракетних атак росіяни можуть мати ресурси. Зазначимо, що подібну лінію поведінки Москва вибрала фактично для боротьби із мирним населенням, адже знищується саме цивільна інфраструктура.

Додамо, що безпілотників росіянам уже ще вистачає. Про це свідчить навіть ніч із 2 на 3 січня, коли наші сили ППО знищили над Україною кілька десятків БПЛА.