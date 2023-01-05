"Помстимося за кожного": медведєв відкрито пригрозив ударом по Білому дому

Ракети із заявленою дальністю ураження в 1000 км росія хоче розмістити неподалік Вашингтона

Фрегат "Адмірал Горшков", який росія тільки напередодні відправила на бойову службу, стане біля берегів США, порівняно недалеко від Білого дому.

Заяву про це в четвер, 5 січня, зробив заступник голови Ради безпеки Росії дмитро медведєв.

У класичній манері експрезидент росії вибухнув лайкою за постачання США зброї Україні, назвавши американців "sons of bitches" (перекладається як "с*чі діти").

Також медведєв заявив, що "головний подарунок до Нового року" у вигляді фрегата "Адмірал Горшков" із ракетами "Циркон" на озброєнні вже вирушив до берегів НАТО.

"Нехай постоїть десь за 100 миль від берега, ближче до річки Потомак", — заявив російський політик.

Зазначимо, що 100 миль це близько 160 кілометрів у метричній системі, а на річці Потомак стоїть Вашингтон, де знаходиться Білий дім, резиденція президента США.

Річка Потомак на карті США

Так, медведєв прямо заявив, що росія розмістить поряд з Білим домом судно з ракетами, які нібито здатні долати протиракетну оборону і вражати цілі на відстані 1000 кілометрів.

"Говоритимемо з вами мовою сили, раз по-іншому не розумієте. І випускатимемо ще більше сучасної зброї. Молотитимемо нею нацистську падаль, яку ви породили у XXI столітті. Помстимося кожному злочинцеві за кожного вбитого громадянина нашої країни", — підкреслив він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що це за хвалені російські ракети "Циркон", аналогів яким нібито немає більше у світі.