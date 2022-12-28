"Вороги суспільства": медведєв розлютився на росіян, що втекли з країни

медведєв вважає чоловіків, які виїжджають за кордон "зрадниками" і наголошує, що їм потрібно довічно обмежити ймовірність повернення до рф

У росії вигадали новий спосіб покарання для чоловіків, які втікають з країни через оголошену диктатором володимиром путіним мобілізацію та тих, хто закликає до поразки рф у війні проти України. Таку категорію росіян планується позбавляти доходів і не пускати їх назад до країни до кінця життя.

Про це у середу, 28 грудня, у своєму Telegram написав заступник голови ради безпеки рф дмитро медведєв, зазначивши, що відповідне покарання стосуватиметься навіть тих чоловіків, проти яких у росії не заведено жодної адміністративної або кримінальної справи.

За словами путінського поплічника, за тими росіянами, які втікають з країни, довічно закріпиться термін "зрадники".

"Зрадники, які так ненавидять свою країну, що закликають до її до поразки та загибелі, мають розглядатися як hostis publicus, вороги суспільства. Незалежно від юридичної кваліфікації їх діянь. За ними міцно має закріпитися це визначення", — написав він.

Водночас медведєв додав, що ця категорія громадян не повинна повертатися до росії "до кінця своїх днів", мовляв, їх потрібно повністю "відрізати" від будь-яких російських джерел доходів

"Аморальну ситуацію, коли зрадники, які бажають своїй країні поразки, паралельно заробляють на росії, потрібно припинити раз і назавжди", — наголосив він.

Наостанок представник радбезу рф додав, що "зрадники" матимуть змогу повернутися до росії виключно тоді, коли публічно покаяться у своїй втечі або через амністію чи помилування.

Варто нагадати, що кількома днями раніше глава держдуми росії в’ячеслав володін заявив про бажання впровадити у рф покарання для чоловіків, які виїжджають за кордон, намагаючись уникнути залучення до військ, які воюють в Україні. Зокрема, за його словами, російський уряд вже зайнявся підготовкою змін у чинне законодавство, аби скасувати "преференції" для "зрадників" і запровадити для них вищу ставку оподаткування.

Раніше "Телеграф" також повідомляв, як український військовий експерт полковник запасу Олег Жданов пояснив, чому вважає першу хвилю призовників у росії "смертниками".