"Враги общества": медведев обозлился на сбежавших из страны россиян

медведев считает мужчин, выезжающих за границу "предателями" и подчеркивает, что им нужно пожизненно ограничить вероятность возвращения в рф

В россии придумали новый способ наказания для мужчин, которые бегут из страны из-за объявленной диктатором владимиром путиным мобилизации и тех, кто призывает к поражению рф в войне против Украины. Такую категорию россиян планируется лишать доходов и не пускать их обратно в страну до конца жизни.

Об этом в среду, 28 декабря, в своем Telegram написал заместитель председателя совета безопасности рф дмитрий медведев, отметив, что соответствующее наказание будет касаться даже тех мужчин, против которых в россии не заведено ни одного административного или уголовного дела.

По словам путинского приспешника, за беглыми из страны россиянами пожизненно закрепится термин "предатели".

"Предатели, так ненавидящие свою страну, призывающие к ее поражению и гибели, должны рассматриваться как hostis publicus, враги общества. Независимо от юридической квалификации их деяний. За ними прочно должно закрепиться это определение", — написал он.

В то же время медведев добавил, что эта категория граждан не должна возвращаться в россию "до конца своих дней", мол, их нужно полностью "отрезать" от любых российских источников доходов.

"Аморальную ситуацию, когда предатели, желающие своей стране поражения, параллельно зарабатывают на россии, нужно прекратить раз и навсегда", — подчеркнул он.

Напоследок представитель совбеза рф добавил, что "предатели" смогут вернуться в россию исключительно тогда, когда публично покаяться в своем бегстве или из-за амнистии, а также помилования.

Стоит напомнить, что несколькими днями ранее глава госдумы рф вячеслав володин заявил о желании внедрить в рф наказание для мужчин, выезжающих за границу, пытаясь избежать привлечения к воюющим в Украине войскам. В частности, по его словам, российское правительство уже занялось подготовкой изменений в действующее законодательство, чтобы отменить "преференции" для "предателей" и ввести для них более высокую ставку налогообложения.

Ранее "Телеграф" также сообщал, как украинский военный эксперт полковник запаса Олег Жданов объяснил, почему считает первую волну призывников в России "смертниками".