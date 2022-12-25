"Предали страну": в россии придумали наказание для сбежавших за границу

Поводов возвращаться у людей все меньше

В россии хотят законодательно наказать уехавших из страны мужчин. После объявления частичной мобилизации из россии начался массовый исход. Среди уехавших было много представителей креативной сферы и информационных технологий. Против них и хотят направить налоговую систему.

Про такой вариант рассказал глава госдумы рф вячеслав володин. Он назвал это "вопросом справедливости". Володин заявил, что большая часть российского общества не поддерживает выезд за границу и считает поступок предательством.

Глава госдумы напомнил, что многие уехавшие сохранили работу в российских компаниях удаленно и пользуются разными льготами, согласно законодательству рф. Володин заявил, что уже готовятся изменения в законодательстве, чтобы отменить "преференции" для уехавших и ввести для них более высокую ставку налогообложения.

В россии активно пропагандируют, что оставшиеся в россии мужчины более мужественные, чем те кто уехал — на это направлены ролики социальной рекламы. Из оставшихся в россии людей более 70% поддерживают ведение войны или относятся к ней одобрительно.