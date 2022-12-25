"Зрадили країну": у росії придумали покарання для тих, хто втік за кордон

Приводів повертатися у людей дедалі менше

У росії хочуть законодавчо покарати чоловіків, які виїхали з країни. Після оголошення часткової мобілізації із росії почався масовий результат. Серед тих, хто виїхав, було багато представників креативної сфери та інформаційних технологій. Проти них хочуть направити податкову систему.

Про такий варіант розповів глава держдуми росії в’ячеслав Володин. Він назвав це "питанням справедливості". Володін заявив, що більшість російського суспільства не підтримує виїзд за кордон і вважає вчинок зрадою.

Глава держдуми нагадав, що багато хто з’їхав зберегли роботу в російських компаніях віддалено і користуються різними пільгами, згідно із законодавством росії. Володін заявив, що вже готуються зміни у законодавстві, щоб скасувати "преференції" для тих, хто виїхав, і запровадити для них вищу ставку оподаткування.

У росії активно пропагують, що чоловіки, що залишилися в рф, більш мужні, ніж ті хто поїхав — на це спрямовані ролики соціальної реклами. З людей, що залишилися в росії, понад 70% підтримують ведення війни або ставляться до неї схвально.