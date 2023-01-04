Знову погрожує світу: путін відправив у похід фрегат із ракетами "аналогов нєт" (відео)

У росії заявили, що ніхто не зможе збити нові ракети

У росії з пафосом відправили в похід військовий корабель, який пройшов техобслуговування. Церемонія відправки не обійшлася без присутності самого російського диктатора володимира путіна, який вкотре перед усім світом почав хвалитися своїми "аналогівнєтами".

Як передають російські пропагандисти глава кремля особисто наказав відправити на бойову службу новий фрегат "Адмірал Горшков". Він розповів, що судно обладнане ракетними установками "Циркон", а також іншим озброєнням останніх поколінь.

"Фрегат оснащений комплексом "Циркон", який не має аналогів. Це гіперзвукова система морського базування ", — заявив путін.

Варто зазначити, що для росії подібні гучні заяви з приводу розробок свого ОПК "аналогів яким у світі немає" стали настільки частими, що з’явився навіть іронічний мем — "аналогівнет".

"росія й надалі розвиватиме бойовий потенціал ЗС, випускатиме перспективну зброю, подякував фахівцям ОПК, які стали серійно виробляти "Циркони", — передають росЗМІ слова путіна.

За словами міністра оборони росії Сергія Шойгу, "Адмірал Горшков" вирушає в далекий похід по Атлантичному, Індійському океанам, а також Середземному морю. У ході походу команда корабля відпрацьовуватиме застосування вищезгаданих хвалених ракет.

Також "Цирконами" похвалився і шойгу, він заявив, що особливістю даного виду озброєння є " гарантоване подолання ПРО (протиракетної оборони — Ред .)".

Зазначимо, що фрегат поповнив склад російського флоту у липні 2018 року. У грудні корабель прибув у головну базу Північного флоту після планового технічного обслуговування.

Нагадаємо, що на війну в Україну росія вже відправила кілька видів "аналогівнєтів". Наприклад, гордість російського ОПК — вертоліт Ка-52, який, до речі, ЗСУ збивали десятками.

Також нещодавно на фронт росіяни завезли свою чергову "суперзброю".