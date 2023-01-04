Снова грозит миру: путин отправил в поход фрегат с ракетами "аналогов нет" (видео)

В россии заявили, что никто не сможет сбить их новые ракеты

В россии с пафосом отправили в поход военный корабль, который прошел техобслуживание. Церемония отправки не обошлась без присутствия самого российского диктатора владимира путина, который в очередной раз перед всем миром начал хвастать своими "аналоговнетами".

Как передают российские пропагандисты глава кремля лично отдал приказ отправить на боевую службу новый фрегат "Адмирал Горшков". Он рассказал, что судно оборудовано ракетными установками "Циркон", а также другим вооружением "последних поколений".

"Фрегат оснащен комплексом "Циркон", не имеющим аналогов. Это гиперзвуковая система морского базирования", — заявил путин.

Стоит отметить, что для россии подобные громкие заявления, по поводу разработок своего ОПК "аналогов которым в мире нет", стали настолько частыми, что появился даже ироничный мем — "аналоговнет".

"россия будет и дальше развивать боевой потенциал ВС, выпускать перспективное оружие, поблагодарил специалистов ОПК, которые стали серийно производить "Цирконы", — передают росСМИ слова путина.

По словам министра обороны рф сергея шойгу, "Адмирал Горшков" отправляется в дальний поход по Атлантическому, Индийскому океанам, а также Средиземному морю. В ходе похода команда корабля будет отрабатывать применение вышеупомянутых хваленых ракет.

Также "Цирконами" похвастал и шойгу, он заявил, что особенностью данного вида вооружения является "гарантированное преодоление ПРО (противоракетной обороны — Ред.)".

Отметим, что фрегат пополнил состав российского флота в июле 2018 года. В декабре корабль прибыл в главную базу Северного флота после планового техобслуживания.

Напомним, что на войну в Украину россия уже отправила несколько видов "аналоговнетов". Например, гордость российского ОПК — вертолет Ка-52, который, к слову, ВСУ сбивали десятками.

Также недавно на фронт россияне завезли свое очередное "супероружие".