Аналоговнет, сбиваемый ВСУ десятками – что из себя представляет вертолет Ка-52 оккупантов

Ка-52 лишний на современном поле боя, так как не имеет одной способности доступной американскому вертолету 40-летней давности

В ночь на 31 октября оккупанты понесли новые потери в военной технике, причем довольно неожиданные, так как в глубоком тылу – в Псковской области, прямо на военной базе взорвались два вертолета Ка-52. Еще два по данным ГУР МО Украины были сильно повреждены.

Ка-52 как продолжение вертолета 40-летней давности

На данный момент ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" — самый современный в воздушных силах оккупантов, принятый на вооружение в 2011 году и стоимостью в $16 млн. Сами россияне, по традиции, считают его лучшим в мире.

Ка-52 является продолжением другого вертолета – Ка-50 "Черная акула". Начал разрабатываться еще в 1996 году и конструкционно является копией последнего, производимого с 1984 года прошлого века.

По своим тактико-техническим характеристикам Ка-52 — это вертолет с общим весом почти 11 тонн и экипажем из 2 человек, способен на короткое время подниматься до 5500 метров и имеет скорость порядка 300 км/ч с дальностью полета в 460 км.

Вооружен вертолет одной 30-мм и двумя спаренными 23-мм пушками, может нести до 12 противотанковых ракет, 4 ракет класса "воздух-воздух" или 80 неуправляемых ракет калибром 80 мм. Общий вес вооружения может составлять 2800 килограммов.

Вертолет на уровне американского "Апача" 40-летней давности и даже хуже

Ка-52 часто сравнивают со вторым самым массовым вертолетом в мире — американским "Апачем", который даже является ровесником Ка-50, прародителя "Аллигатора". "Апач" начал производиться с 1982 года. Тем не менее российский вертолет в ряде аспектов отстает от американской техники 40-летней давности.

Американский Апач

Так, Ка-52 немного быстрее "Апача" и маневреннее его, а также имеет три авиационные пушки вместо 1 у американского вертолета и на 4 неуправляемых ракеты больше. При этом "Апач" может нести 16 противотанковых ракет против 12 у Ка-52.

Однако главным преимуществом "Апача" является то, что его модификация AH-64E Apache Guardian интегрирована в систему управления БПЛА и может управлять ими прямо во время боя. С учетом реалий современного поля боя это дает американскому вертолету серьезное преимущество, правда лишь тем модификациям, которые переоборудованы подобным образом, а их число неизвестно.

По данным разведки Великобритании, с начала агрессии против Украины рф потеряла уже 23 Ка-52, еще 4 были потеряны в ходе различных аварий, а их общее число составляет примерно 130 единиц.