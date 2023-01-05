Скандал навколо дронів Mavic: які можуть бути наслідки для України - Віталій Дейнега
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Китайське походження дронів може стати проблемою для української армії, пише Віталій Дейнега
Трошки гіркої правди про "Весільні дрони".
- Вони наразі є незамінним елементом на ланці батальйон і нижче. Вони в купі зі старлінком дають тандем, який дозволяє нам не програвати при явній перевазі супротивника в зброї. Без них ми б витрачали в рази більше боєприпасів для ураження в рази меншої кількості цілей і воювали б зараз за Дніпро, а не за Бахмут.
- Це побутові дрони, які поки що відносно не регулюються законодавством в інших країнах і є у вільному продажі. Поки що регулюється, здебільшого, їх використання. Через це їх можна відносно легко імпортувати як приватним особам так і магазинам.
- Єдиним постачальником їх на фронт лишаються волонтери і благодійні фонди.
- По факту, вони є надзвичайно ефективною "нелетальною зброєю". І у нас капітальна перевага в цьому виді зброї над супротивником.
- Це китайські дрони. Їх виробляє компанія, яка постійно висить на межі санкцій і може легко потрапити під роздачу як, наприклад, HUAWEI.
- Інші держави все більше дивляться на бойове застосування цих приладів і все частіше думають про значно сильніше регулювання їх збуту, а не лише використання.
- Ви здивуєтесь, але міністр в курсі цього всього.
Мене самого, м'яко кажучи, здивувало формулювання того що він сказав з двох причин:
- Воно просто образливе для всіх, хто ці дрони завозить і дає на них гроші.
- Я знаю точно, що справжнє ставлення міністра як громадянина зовсім інше.
Мене не здивувала суть. Бо, по суті, Міноборони, нехай і пізніше, аніж треба, але посприяло зняттю бюрократичних перепон з поставок "Мавіків". І це все, що МО може тут зробити. Поясню чому. Давайте уявимо, що МО чи сам міністр офіційно визнають застосування побутового дрона, чи починають офіційно його купувати за бюджетні гроші?
Наслідки можуть бути наступні:
- І це станеться одразу. Багато питань від партнерів аж до комісії Конгресу США, бо, нагадую, дрон китайський. А Китай – це країна яку, на відміну від Росії, США вважають реальною загрозою собі. І з якою їм все важче щось робити. А, при всій повазі до "Мавіків", США нам потрібні більше.
- Настільки явне визнання їх військової ефективності спровокує регуляторні органи по всьому світу переглянути своє ставлення до цієї техніки. Всі, хто пробував вивезти з території США прилади нічного бачення чи тепловізори, знають про що я. І це може привести до значно сильнішого ускладнення волонтерських поставок. При цьому в росіян з цим проблем не буде і ми можемо втратити пункт 4 – нашу перевагу в їх кількості.
- Це може прискорити потрапляння виробника під санкції.
- Далеко не факт, що сама китайська компанія погодиться їх продати міністерству.
А тепер обіцяна гірка правда:
- МО ніколи не визнає в жодній офіційній комунікації реальну важливість цих приладів. Чому? Вище наведено трохи аргументів. Воно може дуже неофіційно сприяти спрощенню життя волонтерів в цьому питанні. Але чим тихіше це робитиме саме МО – тим краще для нас всіх.
- Волонтери є і залишаться основним каналом постачання саме побутових дронів на фронт. І це як раз те місце де гроші приватних жертводавців найбільше допоможуть на полі бою. Бо чисто військові дрони, бронетехніку і боєприпаси як можуть закриває МО і партнери. А цю нішу маємо брати на себе ми всі (і в тому числі сам пан Резніков, але не як міністр, а як приватна особа).
- Генштаб не поставить "Мавіки" і "Матраси" на озброєння і не буде подавати їх до закупівлі, з наведених вище причин, так само як не було поставлено на озброєння найпопулярніші серед волонтерів тепловізори Pulsar.
- В решті решт, словосполучення "весільні дрони" було цитатою іншої відомої людини, яку зараз геть не час критикувати. Хоча воно є відверто образливим для нас всіх і я не очікував такого комунікаційного ляпу від пана Олексія. Просто повірте на слово, що він розуміє важливість "Мавіків". І ніколи не визнає її публічно. Вони лишаться справою нас з вами. Тут він може допомогти тільки пожертвою як фізична особа та допомогою підрозділам аеророзвідки. Те і інше відбувається вже.
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