Китайское происхождение дронов может стать проблемой для украинской армии, пишет Виталий Дейнега.

Немного горькой правды о "Свадебных дронах".

Они являются незаменимым элементом на звене батальон и ниже. Они в сочетании со старлинком дают тандем, который позволяет нам не проигрывать при явном превосходстве противника в оружии. Без них мы бы тратили в разы больше боеприпасов для поражения в разы меньшего количества целей, и воевали бы сейчас за Днепр, а не за Бахмут. Это бытовые дроны, которые пока относительно не регулируются законодательством в других странах и находятся в свободной продаже. Пока что регулируется, в основном, их использование. Поэтому их можно относительно легко импортировать как частным лицам, так и магазинам. Единственным поставщиком на фронт остаются волонтеры и благотворительные фонды. По факту, они являются чрезвычайно эффективным "нелетальным оружием". И у нас капитальное преимущество в этом виде оружия над противником. Это китайские дроны. Их производит компания, которая постоянно висит на грани санкций и может легко попасть под раздачу, как, например, HUAWEI. Другие государства все больше смотрят на боевое применение этих приборов и все чаще думают о значительно более сильном регулировании их сбыта, а не только использовании. Вы удивитесь, но министр в курсе этого всего.

Меня самого, мягко говоря, удивило формулировка того, что он сказал, по двум причинам:

Она просто оскорбительна для всех, кто эти дроны завозит и дает на них деньги. Я знаю точно, что подлинное отношение министра как гражданина совсем другое.

Меня не удивила суть. Потому что, по сути, Минобороны, пусть и позже, чем нужно, но поспособствовало снятию бюрократических преград с поставок "Мавиков". И это все, что МО может здесь сделать. Объясню почему. Давайте представим, что МО или сам министр официально признают применение бытового дрона или начинают официально его покупать за бюджетные деньги?

Последствия могут быть следующие :

И это произойдет сразу. Много вопросов от партнеров до комиссии Конгресса США, потому что, напоминаю, дрон китайский. А Китай – это страна, которую, в отличие от России, США считают реальной угрозой для себя. И с которой им все труднее что-то делать. А, при всем уважении к "Мавикам", США нам нужны больше. Столь очевидное признание их военной эффективности спровоцирует регуляторные органы по всему миру пересмотреть свое отношение к этой технике. Все, кто пытался вывезти с территории США приборы ночного видения или тепловизоры, знают о чем я. И это может привести к более сильному усложнению волонтерских поставок. При этом у россиян с этим проблем не будет, и мы можем потерять пункт 4 – наше преимущество в их количестве. Это может ускорить попадание изготовителя под санкции. Далеко не факт, что сама китайская компания согласится продать их министерству.

А теперь обещанная горькая правда:

МО никогда не признает ни в одной официальной коммуникации реальную важность этих приборов. Почему? Выше приведено несколько аргументов. Оно может очень неофициально способствовать упрощению жизни волонтеров в этом вопросе. Но чем тише это будет делать именно МО – тем лучше для нас всех. Волонтеры являются и останутся основным каналом поставки именно бытовых дронов на фронт. И это как раз то место, где деньги частных жертвователей больше всего помогут на поле боя. Ибо чисто военные дроны, бронетехнику и боеприпасы как могут закрывает МО и партнеры. А эту нишу должны брать на себя мы все (и в том числе сам г-н Резников, но не как министр, а как частное лицо). Генштаб не поставит "Мавики" и "Матрасы" на вооружение и не будет подавать их к закупке, по приведенным выше причинам, так же как не были поставлены на вооружение самые популярные среди волонтеров тепловизоры Pulsar. В конце концов, словосочетание "свадебные дроны" было цитатой другого известного человека, которого сейчас совершенно не время критиковать. Хотя оно откровенно оскорбительно для нас всех, и я не ожидал такого коммуникационного ляпа от г-на Алексея. Просто поверьте на слово, что он понимает важность "Мавиков". Но никогда не признает его публично. Они останутся нам с вами. Здесь он может помочь только пожертвованием как физическое лицо и с помощью подразделений аэроразведки. То и другое происходит уже.