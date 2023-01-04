У п’яти місцях одразу: у Запорізькій області позиції окупантів злетіли у повітря (мапа)

ЗСУ вдарили по базах ворога

Кількість російських мобілізованих в Україні продовжує скорочуватись ще до бойових зіткнень. Вороги ліквідують у місцях дислокації.

Про нові втрати у лавах ворога звітував Генштаб ЗСУ. На цей раз "гаряче" російським окупантам було в Запорізькій області. Другого січня були вражені місця скупчення чи техніки ворога у Токмаку, Мелітополі, Бердянську, Пологах, Василівці.

За даними серед об’єктів два склади боєприпасів та до 10 одиниць військової техніки знищено, попадання є у два пункти дислокації ворога. Вибули з ладу до 260 солдатів ворога, убитими чи пораненими.

Місця ліквідації окупантів у Запорізькій області

Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що у місті вибухи чули в районі мелітопольського аеродрому, також лунав вибух між населеними пунктами Мирне та Північне, де ворог розмісти свої бази. Росіяни посилюють пошук диверсантів.

Триває історія з мобілізованими російськими солдатами, які загинули в Макіївці. Кількість убитих досягає за різними оцінками до 400 осіб, ще майже стільки ж поранено. Світові ЗМІ вже назвали це ганьбою для російської армії та президента. Кількість загиблих за офіційною версією зросла до 89, включаючи старшого офіцера, але винними у своїй смерті зробили самих мобілізованих, а не російське керівництво, яке почало безглузду війну.