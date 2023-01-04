Винних уже знайшли: у росії назвали нову цифру вбитих у Макіївці мобілізованих

Відповідальність за подію переклали на самих окупантів

Росіяни продовжують розбір завалів ПТУ у тимчасово окупованій Макіївці, в якій під час удару ЗСУ перебувала велика кількість солдатів та Саратовської області.

Як йдеться у повідомленні російського міноборони, там уже було знайдено 89 тіл мобілізованих, крім того, повідомляється, що під час удару там знаходився старший офіцер.

"Серед загиблих — заступник командира полку підполковник Бачурін", — поінформували у відомстві.

Також там уже поспішили перекласти відповідальність за подію на самих мобілізованих, які нібито масово включили та використали мобільні телефони.

"Цей фактор дозволив противнику запеленгувати і визначити координати розташування військовослужбовців для завдання ракетного удару", — кажуть у міноборони рф.

Варто зазначити, що у мережі вже з’явилася інформація про те, що родичі загиблих окупантів заперечують цю інформацію. За їхніми словами, сім-карти, а іноді й телефони, викидаються на кордоні, а після прибуття в Україну солдати купують нові.

Варто зазначити, що Стратком ЗСУ після удару повідомив, що у Макіївці було ліквідовано близько 400 окупантів, а ще близько 300 отримали поранення. У Росії ж відразу після цього почали шукати винних у тому, що трапилося.