Екс-нардеп Борислав Береза оцінив наслідки удару HIMARS по мобілізованих у Макіївці

В Україні багато хто навіть не уявляє якогось величезного суспільного резонансу у РФ викликала загибель близько 600 мобілізованих росіян після прильоту HIMARS, коли було повністю знищено 19-те училище в селищі Шлях Ілліча.

Ситуація з одночасним знищенням кількох сотень мобілізованих у тимчасово окупованій Макіївці вийшла новий рівень і знову запустила панічні настрої у РФ. Річ у тому, що приховати ситуацію не вдалося, спроба вкинути інформацію про те, що кількість загиблих у районі 45-60 мобиків провалилася і ще більше підірвала довіру до офіційних джерел інформації, а кожен із нещодавно мобілізованих почав приміряти на себе долю чмобиків із Макіївки. Страх перед HIMARS зажив новим життям у головах росіян.

Особливу пікантність ситуації надає мовчання губернатора Саратовської області РФ, з якої були більшість мобілізованих, та Глави Держдури РФ Володіна, який є куратором цієї області. Обидва мовчать. Тому що визнати знищення близько 600 мобілізованих росіян у макіївському ПТУ їм банально страшно через можливий резонанс у Саратовській області. Там і так не все просто після того, як ЗСУ кілька разів ударили по летовищу в Енгельсі. Тож цікаво подивитися на продовження історії у публічній площині. Адже влада у РФ боїться не опозицію, яка загнана під лавку, а всіляких ходів матерів і дружин, боїться мітингів протесту родичів, публічних листів та голосування ногами з РФ тих, хто підлягає мобілізації.

Тепер у Росії шукають крайнього, на якого можна буде покласти відповідальність за те, що мобілізованих розташували в ПТУ і там був склад БК, після детонації якого живих не залишилося і була знищена вся військова техніка, яка стояла біля будівлі. Шматки тіл мобілізованих росіян були розкидані за сотню метрів від ПТУ і місцеві жителі добре бачили це. Саме завдяки "сарафанному радіо" інформація швидко розповзлася по соцмережах і навіть російська цензура інформації нічого не змогла вдіяти. Загалом одномоментне знищення HIMARS цілого батальйону, мобілізованого з технікою, вимагає від Кремля призначити винного. Кандидатуру підберуть. Але це не гарантує, що не буде нових подібних історій. Тому що HIMARS продовжують свою роботу, а серед російських офіцерів головотяпство та дурість невикорінні. Тож повторення подібних знищень будуть доти, доки російські війська робитимуть розпорядження військових на території України. І це точно!

Джерело: пост Берези у Facebook