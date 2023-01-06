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Місто-фортеця, яку росіяни штурмують півроку: як зараз виглядає Бахмут (репортаж)

Автор
Тетяна Гулевата Тетяна Гулевата
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Місто перетворюється на одну суцільну руїну Новина оновлена 06 січня 2023, 13:03
Місто перетворюється на одну суцільну руїну. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

Бахмут став найгарячішою точкою війни росії проти України.

Бої за місто Бахмут на Донеччині стають дедалі запеклішими, ситуація в регіоні залишається напруженою. Півроку російські окупаційні війська намагаються захопити місто, однак не можуть зламати українську оборону.

Ворог намагаючись взяти під вогневий контроль Бахмут та навколишні села, не припиняє обстріли — артилерія там майже не замовкає.

Всі шість місяців російські війська безжалісно обстрілюють місто, знищуючи інфраструктуру та житлові забудови. По словам місцевих жителів, які попри обстріли залишаються жити в місті, в Бахмуті майже не залишилося вцілілих будівель.

До війни тут проживало трохи більше 70 тисяч людей. Сьогодні цивільних лишилося близько 10 тисяч — переважно це літні люди. Жителі вимушені жити без світла, опалення, газу та зв'язку. Але найголовніша проблема — це вода. ЇЇ та продукти привозять волонтери.

У місті-фортеці вдалося побувати кореспонденту "Телеграфу" Яну Доброносову. У Бахмуті він засняв кадри, які нагадують "кінець світу".

Руйнування в Бахмуті
У Бахмуті майже не залишилося цілих будівель
Руйнування в Бахмуті
Окупанти обстрілюють місто вдень і вночі
Руйнування в Бахмуті
Ось так виглядає більшість будинків
Руйнування в Бахмуті
Руйнування в Бахмуті
Руйнування в Бахмуті
Будівля пошкоджена снарядом
Руйнування в Бахмуті
Всі шибки повибивало
Руйнування в Бахмуті
Ще одна посічена уламками снарядів будівля в Бахмуті

Вулиці міста майже порожні, можна побачити лише поодиноких перехожих, які прямують в укриття чи в "пункт незламності". Там є електрика та інтернет. Волонтери роздають пакунки з продуктами, ліками та іншими необхідними речами.

Через постійну небезпеку місцева влада намається переконати людей виїхати. Адже ситуація погіршується з кожним днем.

Зруйнована залізниця в Бахмуті
Зруйнована залізниця
Розтрощені житлові будинки в Бахмуті
Бомби розтрощили житлові будинки
Зруйнований залізничний міст та вагон в Бахмуті
Зруйнований залізничний міст та вагон в Бахмуті
Снаряд в Бахмуті
Земля всіяна снарядами
Руйнування в Бахмуті
Колись на цьому майданчику лунав дитячий сміх, зараз - лише звуки вибухів
Протитанкові їжаки в Бахмуті
Протитанкові їжаки
Пошкоджений храм в Бахмуті
Храми теж пошкоджені вибухами
Бахмут - це Україна
Бахмут - це Україна
Портрет Залужного в Бахмуті
Портрет Залужного підіймає бойовий дух наших бійців
Бахмут - наслідки російських обстрілів
Села на околицях Бахмута перетворилися на руїни та згарища
Чоловік у Бахмуті
У місті залишаються близько 10 тисяч людей

Фото та відео: Ян Доброносов

Нагадаємо раніше "Телеграф" публікував репортаж, як люди зустрічали 2023 рік у Бахмуті та тулилися в "пунктах незламності".

А також розповіді місцевих про те, як важко виживати у місті.

Теги:
#Донецька область #Війна #Донбас #Бахмут