ЗСУ контратакують під Бахмутом, росіяни давлять на Запорізькому напрямку: карти боїв в Україні

Окупанти намагаються почати більш активно рухатися на Запорізькому напрямку, аби відволікти увагу від невдач під Бахмутом

Розігравання путіним вистави щодо оголошення "різдвяного перемир'я" із 6 на 7 січня є нічим іншим, як намаганням влаштувати армії рф тактичну паузу. Певний час для перепочинку окупантам потрібен, щоб перегрупуватися та зібратися із силами на окремих ділянках фронту. Однак ЗСУ розуміють тактику російського керівництва, тож погоджуватися на пропозиції кремля не поспішають. Саме тому на Донбасі тривають певні контрнаступальні дії, які змушують росіян більш активно діяти на Запорізькому напрямку, аби відволікати увагу.

Більше деталей про події на фронті розповіли у свіжому зведенні аналітики Інституту вивчення війни (США). Українські захисники продовжують тримати оборону на лінії розмежування в Донецькій області, адже росіяни поступово втрачають тут ініціативу.

Тим часом росіяни посилюють тиск диверсійно-розвідувальних груп вздовж берегу Дніпра на Херсонщині, а також зміцнюють свої позиції на лівому березі річки. Активністю на півдні окупанти намагаються приховати більшість поразок, котрі отримують на сході.

Карта боїв в Україні 6 січня

Схід України

Російські війська намагалися контратакувати поблизу Сватового та Кремінної, втім ЗСУ успішно змогли відбити більшість ударів, зокрема поблизу Стельмахівки та Площанки. Серйозні бої точилися під Макіївкою та Червонопопівкою, росіяни все ще не полишають спроб звільнити від українських військових трасу Р-66. Нагадаємо, що цей шлях є вельми важливим для обох воюючих армій, отож контроль над ним є серйозною тактичною перевагою. Для того, аби мати хоча б якусь перевагу, окупанти перекинули під Кремінну певні підрозділи "вагнерівців".

Карта боїв на сході України 6 січня

Лишається напруженою ситуація і під Бахмутом. В цьому районі українським захисникам вдалося провести кілька тактичних контратак, відсунувши росіян в окремих районах на відстань близько 300 метрів. При боях у населеному пункті навіть подібна перевага багато чого означає. При цьому представники ворожої армії відмовляються визнавати будь-які поразки в цьому районі, продовжуючи засипати лінію розмежування "гарматним м'ясом".

За останню добу українські військовослужбовці встигли відбити атаки на Бахмут, Білогорівку, Соледар, а також поблизу Красної Гори, Підгороднього, Курдюмівки, Майорська та Північного. Не виключено, що завдяки шаленому тиску певні підрозділи армії рф могли просунутися під Опитним.

Карта боїв на Донеччині 6 січня

Не втихають бої і під Донецьком: росіяни намагаються атакувати під Водяним, Красногорівкою, Побєдою та Мар'їнкою, зокрема показово залучаючи на окремі ділянки "кадирівців".

Південь України

Останні кілька діб російські військові намагаються тиснути на південному напрямку, застосовуючи диверсійно-розвідувальні групи. Їх застосовують в районі лінії розмежування, що проходить уздовж річки Дніпро, аби вивчати місцевість та знаходити українські позиції на правобережній Херсонщині.

Карта боїв на півдні України 6 січня

Активні бойові дії розпочалися на Запорізькому напрямку. Такі зміни на фронті, очевидно, варто сприймати як спробу окупантів відвернути увагу від поразок на сході, зокрема під Бахмутом. Так, росіяни намагаються розширити свою зону контролю між Гуляйполем та Дорожнянкою. При цьому окремі джерела не заперечують, що ЗСУ теж можуть готуватися до контрнаступу в цьому районі фронту.

Саме із таким розрахунком українські захисники начебто продовжують точкове знищення скупчень сил і техніки противники на півдні. Лише за останні кілька днів на повітря злетіли склади у Раденську, Мелітополі, Токмаку та інших населених пунктах. Намагаючись мстити, росіяни продовжують обстрілювати із артилерії та ракетами С-300 звільнену Херсонщину, Миколаївщину та Дніпропетровщину.

Раніше "Телеграф" розповідав, що для посилення українських позицій під Бахмутом ЗСУ можуть передати новенькі самохідні гаубиці чеського виробництва.