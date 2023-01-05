Далі кордону не пройдуть: генерал розповів, що чекає на росіян у разі повторного наступу на Київ

Окупантів планують зупинити на кордоні

Якщо окупанти зроблять ще одну спробу наступу на Київ із Білорусі, то зустрінуть потужний опір та великі мінні поля.

Про це в ефірі єдиного марафону українських новин заявив командувач угрупування сил та засобів оборони столиці генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Він зазначив, що на кордоні з Білоруссю перебуває потужне угруповання військ, а Київська область провела серйозну підготовку до можливого вторгнення.

"Це кілька рубежів навколо Києва загальною довжиною близько 1000 км, де на основі фортифікаційних позицій довгострокових оборонних споруд створено потужну систему оборони, і так просто пройти там буде неможливо", — сказав генерал.

Павлюк додав, що всі підходи до столиці є суцільними завалами та мінними полями, на проходження яких знадобляться помітні зусилля. Крім того, окупанти відразу ж зіткнуться з масованим артилерійським вогнем і роботою вогневих груп.

"Ми не плануємо пропустити їх далі кордону", — зазначив він.

Нагадаємо, раніше заступник міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що Україна готується до різних сценаріїв розвитку подій, включаючи й можливий повторний наступ із Білорусі.