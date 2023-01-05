Дальше границы не пройдут: генерал рассказал, что ждет россиян в случае повторного наступления на Киев

Оккупантов планируют остановить на границе

Если оккупанты предпримут еще одну попытку наступления на Киев из Беларуси, то встретят мощное сопротивление и обширные минные поля.

Об этом в эфире единого марафона украинских новостей заявил командующий группировкой сил и средств обороны столицы генерал-лейтенант Александр Павлюк.

Он отметил, что на границе с Беларусью находится мощная группировка войск, а Киевская область провела серьезную подготовку к возможному вторжению.

"Это несколько рубежей вокруг Киева общей протяженностью около 1000 км, где на основе фортификационных позиций долгосрочных оборонных сооружений создана мощная система обороны, и так просто пройти будет невозможно", — сказал генерал.

Павлюк добавил, что все подходы к столице представляют собой сплошные завалы и минные поля, на прохождение которых понадобятся заметные усилия. Кроме того оккупанты сразу же столкнуться с массированным артиллерийским огнем и работой огневых групп.

"Мы не планируем пропустить их дальше границы", — отметил он.

Напомним, ранее заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что Украина готовится к разным сценариям развития событий, включая и возможное повторное наступление из Беларуси.