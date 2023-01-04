Шпион или наводчик? В Беларуси приземлился самолет дальнего обнаружения из россии

Этот самолет уже прилетал в Беларусь накануне начала вторжения

Оккупанты продолжают перебрасывать технику в Беларусь, так во вторник, 3 января, на белорусский аэродром в Мачулищах из россии прибыл самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) Ил-76 А-50У с регистрационным номером RF-50608.

Как сообщает Беларускі Гаюн, конкретно этот самолет прилетал в Беларусь 24 февраля 2022 года, перед началом полномасштабного вторжения в Украину.

Отмечается, что наблюдатели зафиксировали приземление этого борта в 21:25.

Самолеты А-50У применяются для обнаружения и сопровождения воздушных и надводных целей, а также для координации действий истребительной и ударной авиации при их наведении на цели. Кроме того, он может служить командным пунктом.

Стоит отметить, что это не первый раз, когда самолеты этого типа прибывают в Беларусь. Так предыдущий борт с номером RF-93966 ("Сергей Атаянц"), прибыл на аэродром в Мачулищах 13 декабря в сопровождении троих самолетов МиГ-31К, которые потенциально могут быть вооружены гиперзвуковыми ракетами "Кинджал". Примечательно, что в одном из этих "мигов" в канун Рождества случилось возгорание в двигателе.

Сам "Сергей Атаянц" вернулся в россию 30 декабря.

Напомним, ранее заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что Украина готовится к разным сценариям развития событий, включая и возможное повторное наступление из Беларуси.