Рождественское чудо: в Беларуси загорелся угрожавший Украине российский самолет

Самолет сможет подняться в воздух еще нескоро

Один из российских самолетов МиГ-31К, который потенциально может нести гиперзвуковую ракету "Кинжал", вышел из строя на белорусском аэродроме Мачулищи.

Как информирует "Беларускі Гаюн", 13 декабря три российских самолета этого типа прилетели на аэродром вместе с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения Ил-76 А-50У. Именно один из этих "мигов" вышел из строя 25 декабря.

В материале указано, что согласно данным источников самолет с бортовым номером RF-95194 не смог взлететь из-за того, что в его двигателе произошел пожар.

Хоть степень повреждений доподлинно неизвестен, однако отмечается, что в ближайшее время он вряд ли сможет подняться в воздух. Наблюдатели учли то, что происшествие произошло 25 декабря и успели назвать это "рождественским чудом".

Также не понятно, что стало причиной неполадок, однако стоит напомнить, что самые новые МиГ-31 были произведены в 1994 году, то есть, почти 30 лет назад.

Стоит отметить, что 25 декабря во всех областях Украины за день дважды, а местами и трижды, включали воздушную тревогу, что было связано с полетами именно этих самолетов.

Как известно, боевая авиация это не единственное оружие, которое перекидывают россияне в Беларусь. Так накануне там были замечены ЗРК "Тор" и множество грузовиков.