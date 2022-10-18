Угроза ударов "Кинжалами" по Украине: над Минском фиксируют полеты опасных перехватчиков

Наверняка определить, почему эти перехватчики сейчас в Беларуси сложно

В воскресенье, 16 октября, в небе над Минском были замечены три сверхзвуковые истребители-перехватчики Миг-31, приземлившиеся на аэродром в Мачулищах. Было установлено, что это не стандартные МИГ-31, а специальная модификация МИГ-31К. Именно эти истребители могут нести на себе гиперзвуковые аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" и способны запускать их на расстоянии 2000 км.

Об этом сообщила мониторинговая группа "Беларускі Гаюн". Как отмечается, количество МИГ-31К в россии оценивается как незначительное по сравнению с более сотней "линейных" МИГ-31. В отличие от стандартных МИГов, у этой модели истребителя также увеличен запас топлива и специальная аппаратура связи.

МИГ-31 и в качестве обычного перехватчика довольно опасная машина из-за наличия мощного радиолокационного оборудования и ракет сверхвысокой дальности. Также потенциальную угрозу представляют ракеты класса "воздух-воздух" большой дальности — Р-37. Эта ракета является модернизацией ракеты Р-33, которая имела дальность полета до 120 км, но в обновленной версии уже имеет дальность полета, по разным источникам, в 200-300 км или до 400 км.

По информации "Беларускі Гаюн", есть основания полагать, что истребители МИГ-31К ВКС рф в ближайшее время могут начать новый обстрел Украины с территории Беларуси. В частности, они это будут делать с помощью гиперзвуковых аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал".

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