Немецкое вооружение для ВСУ: что известно о переданных Данией броневиках

В настоящее время Украина имеет более 50 единиц этого типа бронетранспортеров

В рамках международной помощи многие страны-партнеры согласились предоставить Украине оружие, которое ежедневно помогает Вооруженным силам Украины освобождать захваченные российскими оккупантами территории и приближать день победы. В частности, правительство Дании направило около 50 своих гусеничных бронемашин M113G3DK, что равняется почти половине всего имеющегося у Дании количества броневиков такого типа. Однако, конечно, точная и официальная информация по числу M113G3DK у украинских сил не разглашается.

В сети начали появляться фотографии и видео использования ВСУ этих бронетранспортеров в боях с захватчиками. Отмечается, что накануне они прошли ремонт в Германии. M113G3DK является модификацией американского БТР M113. Ее создала в 1999 году немецкая компания Flensburger Fahrzeugbau GmbH не только для вооружения немецкой армии, но и для датской.

Этот БТР имеет более мощный 6-цилиндровый 10,6-литровый дизельный двигатель с турбонаддувом мощностью 300 л.с. и наружные топливные баки. Кроме того, M113G3-DK получил несколько улучшений. Среди них – гусеницы Diehl 513, новый обогреватель, модернизированный генератор и дополнительный комплект брони. Бронетранспортер может поставляться с разными боевыми модулями, управляемыми дистанционно. Например, Lemur, M151 Protector или M153 Protector.

Подразделения Вооруженных сил Украины уже относительно давно используют эти броневики. Первые сообщения о передаче украинцам появились еще в апреле 2022 года. Уже в июле в Интернете стали публиковать их в использовании.

Видео применения M113G3DK

Как сообщал "Телеграф" ранее, Институт изучения войны рассказал, какие еще дроны-камикадзе могла закупить россия у Ирана. Они могут быть опаснее "шахидов".