рф перебросила в Беларусь очередную технику: что известно о ЗРК "Тор"

Точное количество "Торов", которое россия уже разместила на белорусской земле, пока неизвестно

Утром 23 декабря в минобороны Беларуси заявили о получении очередной партии зенитно-ракетных комплексов "Тор-М2К". По словам помощника главы ведомства Леонида Касинского, технику собираются передать военным частям и соединениям, чей личный состав уже прошел необходимую подготовку. Это все происходит на фоне активных разговоров о вероятном вторжении войск в Украину со стороны Беларуси.

Как пояснили в пресс-службе минобороны РБ, техникой их обеспечила российская федерация. Это произошло в рамках особого межправительственного соглашения, касающегося военно-технического сотрудничества двух стран.

Сам Касинский подчеркнул, что "Тор" является эффективным оружием для защиты от различных воздушных атак — якобы способен поразить как высокоскоростные, так и более медленные цели. "Телеграф" решил исследовать более подробно, что известно об этом вооружении и может ли оно применяться в войне против Украины.

Основные характеристики ЗРК "Тор"

В целом, "Торы" — это одна из линеек всепогодных тактических зенитно-ракетных комплексов, которые обеспечивают не только противовоздушную, но и противоракетную оборону. Ими можно прикрывать важные объекты, в том числе военные, или первые эшелоны пехоты. Также отдельные единицы способны уничтожить авиационные бомбы, выпущенные противником, и даже авиацию. Важно отметить, что "Тор" самостоятельно контролирует воздушное пространство вокруг, а сбитыми могут оказаться любые не прошедшие проверку системой "свой-чужой" цели.

ЗРК "Тор-М2К"

"Тор-М2К", поставляемые россией Беларуси, является ЗРК с боевой машиной, работающей на колесном шасси. Хотя сам комплекс является российской разработкой, шасси производятся на "Минском заводе колесных тягачей". В общей сложности одна единица техники состоит из боевой машины 9А331МК и зенитного ракетного модуля с управляемыми ракетами.

Максимальное расстояние, на которое способен выстрелить такой вид "Тора", составляет 15 км, наименьшее — 1 км. В высоту ЗРК способен отрабатывать по целям на 10 км. Скорость объекта, на который охотится подобный ЗРК, не может превышать 700 м/с, иначе оружие промажет. Количество ракет, которую держит одна машина, равно восьми. Обслуживать такую технику должен экипаж из трех человек. Разработан "М2К" был в 2008 году.

Есть ли повод беспокоиться?

Пока украинские военные утверждают, что никаких наступательных группировок в Беларуси не было замечено. При этом местные комиссариаты уже проводят проверку приписанных за ними людей, особенно внимательно изучающих граждан, являющихся старшими офицерами запаса.

Следует также напомнить, что буквально накануне белорусский диктатор александр лукашенко попытался объяснить, почему вблизи границ с Украиной находятся военные как его армии, так и российской.

Кроме этого "Телеграф" сообщал, что в приграничных областях Беларуси в очередной раз ограничили передвижение физических лиц.