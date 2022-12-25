Різдвяне диво: у Білорусі загорівся російський літак, який загрожував Україні

Літак зможе піднятися у повітря ще нескоро

Один із російських літаків МіГ-31К, який потенційно може нести гіперзвукову ракету "Кинжал", вийшов з ладу на білоруському аеродромі Мачуліщі.

Як інформує "Беларускі Гаюн", 13 грудня три російські літаки цього типу прилетіли на аеродром разом із літаком далекого радіолокаційного виявлення Іл-76 А-50У. Саме один із цих "мігів" вийшов з ладу 25 грудня.

У матеріалі зазначено, що згідно з даними джерел літак з бортовим номером RF-95194 не зміг злетіти через те, що у двигуні сталася пожежа.

Хоча ступінь пошкоджень достеменно невідома, проте зазначається, що найближчим часом він навряд чи зможе піднятися у повітря. Спостерігачі врахували те, що подія сталася 25 грудня і встигли назвати це "різдвяним дивом".

Також не зрозуміло, що спричинило неполадки, проте варто нагадати, що найновіші МіГ-31 були зроблені в 1994 році, тобто майже 30 років тому.

Варто зазначити, що 25 грудня в усіх областях України за день двічі, а подекуди й тричі включали повітряну тривогу, що було пов’язано з польотами саме цих літаків.

Як відомо, бойова авіація це не єдина зброя, яку перекидають росіяни до Білорусі. Так напередодні там було помічено ЗРК "Тор" та безліч вантажівок.