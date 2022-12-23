рф перекинула до Білорусі чергову техніку: що відомо про ЗРК "Тор"

Точна кількість "Торів", яку росія вже розмістила на білоруській землі, поки невідома

Вранці 23 грудня в міноборони Білорусі заявили про отримання чергової партії зенітно-ракетних комплексів "Тор-М2К". За словами помічника глави відомства Леоніда Касінського, техніку збираються передати військовим частинам та з'єднанням, чий особовий склад уже пройшов необхідну підготовку. Це все відбувається на фоні активних розмов про ймовірне вторгнення військ в Україну зі сторони Білорусі.

Як пояснили у пресслужбі мініоборони РБ, технікою їх забезпечила російська федерація. Це відбулося у рамках особливої міжурядової угоди, що стосується військово-технічної співпраці двох країн.

Сам Касінський підкреслив, що "Тор" є ефективною зброєю для захисту від різноманітних повітряних атак — здатен начебто вразити як високошвидкісні, так і більш повільніші цілі. "Телеграф" вирішив дослідити більш детальніше, що ж відомо про це озброєння і чи може воно застосовуватися у війні проти України.

Основні характеристики ЗРК "Тор"

Загалом "Тори" — це одна із лінійок всепогодних тактичних зенітно-ракетних комплексів, які забезпечують не лише протиповітряну, а й протиракетну оборону. Ними можна прикривати важливі об'єкти, в тому числі військові, або ж перші ешелони піхоти. Також окремі одиниці здатні знищити авіаційні бомби, випущені противником, і навіть авіацію. Важливо зазначити, що "Тор" самостійно контролює повітряний постріл довкола, а збитими можуть виявитися будь-які цілі, котрі не пройшли перевірку системою "свій-чужий".

ЗРК "Тор-М2К"

"Тор-М2К", які росія постачає Білорусі, є ЗРК із бойовою машиною, що працює на колісному шасі. Хоча сам комплекс є російською розробкою, шасі виготовляються на "Мінському заводі колісних тягачів". Загалом до однієї одиниці техніки входять бойова машина 9А331МК та зенітний ракетний модуль із керованими ракетами.

Максимальна відстань, на яку здатен поцілити такий вид "Тора", складає 15 км, найменша — 1 км. У висоту ЗРК здатен відпрацьовувати по цілям на 10 км. Швидкість об'єкта, на який полює подібний ЗРК, не може переважати 700 м/с, інакше зброя промаже. Кількість ракет, яку тримає одна машина, дорівнює восьми. Обслуговувати таку техніку повинен екіпаж із трьох осіб. Розробленим "М2К" був у 2008 році.

Чи є привід турбуватися?

Поки українські військові стверджують, що жодних наступальних угруповань у Білорусі помічено не було. При цьому місцеві комісаріати вже проводять перевірку приписаних за ними людей, особливо уважно вивчають громадян, які є старшими офіцерами запасу.

Варто також нагадати, що буквально напередодні білоруський диктатор олександр лукашенко спробував пояснити, чому поблизу кордонів із Україною знаходяться військові — як його армії, так і російської.

Окрім цього "Телеграф" повідомляв, що в прикордонних областях Білорусі вкотре обмежили пересування фізичних осіб.