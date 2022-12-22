лукашенко спробував пояснити активність своїх військ біля України

Білоруський диктатор запевняє, що не варто дослухатися до начебто "конспірологічних" теорій, адже ніякого нападу РБ не планує

Нове перекидання російської техніки на території Білорусі викликало чергове занепокоєння щодо можливого вторгнення через північні кордони України. Однак самопроголошений президент РБ олександр лукашенко переконує, що єдине, чим зайняті наразі військові — це додаткові навчання, і ніякого "іншого задуму" у них немає.

Про це він заявив під час наради із військовим керівництвом та іншими представниками силового блоку Білорусі у четвер, 22 грудня. За словами політика, в окремих регіонах справді є як білоруські військові, так і армійські угрупування, створені спільно із росією.

Їхню наявність лукашенко пояснює давнім договором із російською федерацію, внаслідок якого було створені спільні військові групи для швидкого реагування на "загрози білорусько-російському союзу". Однак ніяких активних дій військові начебто не планують — все лише в межах армійських навчань.

"Хочеш миру, готовся до війни — не мною притдумано і не вами також. Цим самим я хочу відповісти на різного роду "кривотолки"… Ми проводили і проводимо тренування, переміщаючи війська туди, куди вважаємо за потрібне, — заявив білоруський диктатор. — Ніякого іншого задуму, ніякої конспірології".

При цьому він зазначив, що нинішня ситуація демонструє наявність більших загроз білоруській державі, саме тому військові і є більш активними, ніж зазвичай. На думку лукашенка, існує ймовірність початку агресії з боку сусідів — наймовірніше, маючи на увазі Україну.

Також політик додав, що станом на 22 грудня всі операції як білоруських, так і спільних із росією військ знаходяться у місцях постійної дислокацїі.

При цьому напередодні у кількох прикордонних районах Білорусі обмежили можливість в'їзду для фізичних осіб. Цікаво, що причини такого рішення не пояснюються.

"Телеграф" також писав про те, чому путін ніяк не може почати вторгнення з боку РБ. Своє бачення озвучив історик Роман Безсмертний.