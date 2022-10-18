Загроза ударів "Кинжалами" по Україні: над Мінськом фіксують польоти небезпечних перехоплювачів

Визначити напевно, чому ці перехоплювачі зараз в Білорусі важко

У неділю, 16 жовтня, у небі над Мінськом було помічено трьох надзвукових винищувачів-перехоплювачів Міг-31, які приземлилися на аеродром у Мачулищах. Було встановлено, що це не стандартні МІГ-31, а спеціальна модифікація МІГ-31К. Саме ці винищувачі можуть нести на собі гіперзвукові аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинжал" і здатні запускати їх на відстані 2000 км.

Про це повідомила моніторингова група "Беларускі Гаюн". Як зазначається, кількість МІГ-31К у росії оцінюється, як незначна у порівнянні з понад сотнею "лінійних" МІГ-31. На відміну від стандартних МІГів, у цієї моделі винищувача також збільшений запас палива та спеціальна апаратура зв'язку.

МІГ-31 і у ролі звичайного перехоплювача доволі небезпечна машина через наявність потужного радіолокаційного обладнання та ракет надвисокої дальності. Також потенційну загрозу становлять ракети класу "повітря-повітря" великої дальності — Р-37. Ця ракета є модернізацією ракети Р-33, яка мала дальність польоту до 120 км, але в оновленій версії вже має дальність польоту, за різними джерелами, у 200-300 км або ж до 400 км.

За інформацією "Беларускі Гаюн", є підстави вважати, що винищувачі МІГ-31К ВКС рф найближчим часом можуть почати новий обстріл України з території Білорусі. Зокрема, вони це будуть робити за допомогою гіперзвукових аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинжал".

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Данія поставила Україні німецькі бронетранспортери. Ми розповіли, чим саме вони корисні і скільки на озброєнні їх має ЗСУ.