Німецьке озброєння для ЗСУ: що відомо про передані Данією броньовики

Наразі Україна має понад 50 одиниць цього типу бронетранспортерів

У рамках міжнародної допомоги багато країн-партнерів зголосилися надати Україні зброю, яка щодня допомагає Збройним силам України звільняти захоплені російскими окупантами території та наближувати день перемоги. Зокрема, уряд Данії надіслав близько 50 своїх гусеничних бронемашин M113G3DK, що дорівнює майже половині від усієї наявної у Данії кількості броньовиків такого типу. Проте, звичайно, точна та офіційна інформація щодо числа M113G3DK в українських сил не розголошується.

У мережі почали з'являтися фотографії та відео використання ЗСУ цих бронетранспортерів у боях із загарбниками. Зазначається, що напередодні вони пройшли ремонт у Німеччині. M113G3DK є модифікацією американського БТР M113. Її створила в 1999 році німецька компанія Flensburger Fahrzeugbau GmbH не тільки для озброєння німецької армії, а й для датської.

Цей БТР має потужніший 6-циліндровий 10,6-літровий дизельний двигун з турбонаддувом потужністю 300 к.с. та зовнішні паливні баки. Крім того, M113G3-DK отримав декілька поліпшень. Серед них — гусениці Diehl 513, новий обігрівач, модернізований генератор і додатковий комплект броні. Бронетранспортер може поставлятися з різними бойовими модулями, що керуються дистанційно. Наприклад, Lemur, M151 Protector або M153 Protector.

Підрозділи Збройних сил України вже відносно давно використовують ці броньовики. Перші повідомлення про передачу їх українцям з'явлися ще в квітні 2022 року. Вже в липні в Інтернет-мережі почали публікувати їх у використанні.

Відео застосування M113G3DK

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