Шпигун чи навідник? У Білорусі приземлився літак далекого виявлення з росії

Цей літак уже прилітав до Білорусі напередодні початку вторгнення.

Окупанти продовжують перекидати техніку до Білорусі, так у вівторок, 3 січня, на білоруський аеродром у Мачулищах з росії прибув літак далекого радіолокаційного виявлення (ДРЛВ) Іл-76 А-50У з реєстраційним номером RF-50608.

Як повідомляє Беларускі Гаюн, саме цей літак прилітав до Білорусі 24 лютого 2022 року, перед початком повномасштабного вторгнення в Україну.

Зазначається, що спостерігачі зафіксували приземлення цього борта о 21.25.

Літаки А-50У застосовуються для виявлення та супроводу повітряних та надводних цілей, а також для координації дій винищувальної та ударної авіації при їх наведенні на цілі. Крім того, він може бути командним пунктом.

Варто зазначити, що це не вперше, коли літаки цього типу прибувають до Білорусі. Так попередній борт із номером RF-93966 ("Сергій Атаянц") прибув на аеродром у Мачулищах 13 грудня у супроводі трьох літаків МіГ-31К, які потенційно можуть бути озброєні гіперзвуковими ракетами "Кинджал". Примітно, що в одному з цих "мігів" напередодні Різдва стався спалах у двигуні.

Сам "Сергій Атаянц" повернувся до росії 30 грудня.

Нагадаємо, раніше заступник міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що Україна готується до різних сценаріїв розвитку подій, включаючи і можливий повторний наступ із Білорусі.