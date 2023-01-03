В Минобороны объяснили, предупредят ли украинцев в случае повторного наступления рф

Украина готовится к развитию разных сценариев наступления врага

Украина готовится к любым действиям со стороны россии, даже к повторному наступлению из Беларуси. Но предупредить население о надвигающейся опасности заранее будет сложно.

В эфире телемарафона "Единые новости" замминистра обороны Анна Маляр объяснила, почему власти Украины не могут знать точную дату вторжения и заранее предупредить об этом украинцев.

По ее словам, руководство страны-агрессора разработало несколько сценариев хода войны в Украине и какой из них применить, решается в самый последний момент. Даже те, кто исполняет приказ, до момента его отдачи не знают, что и где должны будут делать. В таких условиях некорректно говорить о предупреждении, ведь война сейчас в активной фазе и нужно быть готовыми ко всему ежеминутно.

"У врага тоже есть, как и было, несколько сценариев и они ориентируются по ситуации. Они тоже принимают решения в последние часы и те, кто их выполняет, они не знают за день до того, как, где и какие будут выполнять решения", — сказала Маляр.

Власти Украины не скрывают того, что враг может повторно пойти на Киев или захочет атаковать другие регионы. На территории Беларуси активно проходит боевая подготовка солдат, замаскированная якобы под учения. Из-за этих действий, угроза повторного наступления сохраняется.

"Они постоянно имитируют там учения, на самом же деле мы понимаем, что это состояние готовности", — заявила Анна Маляр.

Представительница Минобороны также сказала, что к любому развитию ситуации должны быть готовы не только Силы обороны, но и граждане. Правительство Украины регулярно получает определенную информацию и готово к новым вызовам на столько, насколько это возможно.

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