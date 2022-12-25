10 причин, почему наступление россиян с севера это неплохо - Виталий Дейнега
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Волонтер и основатель благотворительного фонда "Вернись живым" Виталий Дейнега поделился соображениями по поводу возможного нового наступления россиян с севера
Россияне, похоже, склепают войско из палок и говна и пойдут через несколько месяцев с севера. 10 причин, почему это неплохо:
1. Эффекта внезапности не будет – будем встречать. Думаю, что копаниры под арту в лесах уже роются, взрывчатка под дамбы и мосты кладется, а офицерский состав уже планирует разные сценарии;
2. За это время их войско будет именно из палок и г*вна. Самых боеспособных мы положили в феврале-марте. А здесь будет старая техника и попавший личный состав. Welcome;
3. Север – это леса и узкие дороги. Хаймарс и м777 такое любят;
4. Весна – это болото и грязь в котором техника прекрасно теряется. Трактористам приготовиться;
5. Наши бабушки давно научились давать координаты артиллерии между актами сарания огородов. Надо позаботиться, чтобы у них была связь;
6. Нападение на Киев – это прекрасный стимул для партнеров дать нам большие стволы. Сори, но для них эмоционально это сильнее Бахмута;
7. Воздух как был так и будет спорным. Patriot нам в руки ;
8. JDAM+HARM — это то, что нужно, чтобы наши штурмовики не скучали на этой дискотеке ;
9. После этого у них не будет даже палок. Только говно. Дальше будет агония и наша Победа;
10. Мы все понимаем цену. Но за закрытие вопроса с соседями лет так на 30-50 он не заоблачный. Поэтому готовимся, учим кто тактику, кто такмед и помогаем армии.
Источник: официальная фейсбук-страница Виталия Дейнеги.
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