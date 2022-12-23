Решатся ли в россии на новое масштабное наступление: неожиданный прогноз Арестовича

путин уже думает иначе

Советник офиса президента Украины Алексей Арестович спрогнозировал, решится ли россия на новое масштабное наступление.

По мнению Арестовича, которое он высказал в интервью Наталье Мосейчук, кремлевский диктатор не примет решение о новом масштабном наступлении на Украину. Также он отметил, что в настоящий момент путин уже "иначе принимает решения".

"Я думаю, что он не примет решение наступать. Он уже в перспективе личной гибели смотрит, личного политического поражения", — арестович.

Советник ОПУ считает, что в россии есть понимание того, что если российские лучшие кадровые части не справились с поставленными задачами, то ждать великих подвигов от плохо вооруженных, мобилизованных не приходится.

"Им нужно решить ограниченные задачи", — добавил Арестович.

При этом Арестович заявил, что считает президента рф "предельно рациональным человеком, аж до полного отсутствия эмпатии, эмоций, но в рамках своего иррационального мира".

Напомним, ранее мы писали о том, что украинский дипломат Валерий Чалый предположил, когда и при каких условиях может закончится война в Украине.

Также мы сообщали о том, что генсек НАТО Йенс Столтенберг дал трезвый прогноз по будущему войны.