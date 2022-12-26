Снова Киев за три дня? Что известно о планах россии о новом наступлении

Наступление может начаться с территории Беларуси, но Украина лучше подготовилась

В феврале российские войска использовали Беларусь как стартовую площадку для своей неудачной атаки на Киев. Через десять месяцев войны угроза, похоже, появилась снова. Потому что в последние месяцы растет российская и белорусская военная активность.

Рассказываем, что об этом известно:

Будет ли наступление и когда?

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не сомневается, что войска россии снова попытаются атаковать Киев. Так, в интервью The Economist Залужный заявил, что россия хочет паузу в боях, чтобы собрать ресурсы для нового наступления в феврале-марте. Наступление может начаться в направлении Киева, из Беларуси или с юга.

"Важная для нас стратегическая задача — создать резервы и подготовиться к войне, которая может состояться в феврале, в лучшем случае в марте, а в худшем — в конце января. Она может начаться не на Донбассе, а в направлении Киева, в направлении Беларуси, не исключаю и южное направление", — сказал Залужный.

13 декабря глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, общаясь с иностранными журналистами в бомбоубежище в Киеве, сказал, что наступление может состояться в январе или феврале, передает CNN.

"Они точно все еще сохраняют надежду, что им удастся прорвать наши линии и продвинуться поглубже в Украину", – заявил Кулеба.

В качестве аргумента в пользу этого утверждения Кулеба упомянул новый призыв, объявили русские, а также обучением новых призывников и перемещением их тяжелого вооружения.

В Министерстве обороны Германии считают, что россия может совершить повторное наступление на Украину в апреле 2023 года.

Техника и войска. Что по ту сторону границы в Беларуси

Россия перебросила в Беларусь свои ракетные комплексы "Искандер" (сколько — неизвестно), способные нести ядерные боеголовки и системы ПВО С-400, говорят в Минобороны Беларуси. Искандер-М имеет радиус действия до 500 км. Это произошло после визита путина в Минск 19 декабря на фоне беспокойства в Украине, что он будет давить на Беларусь, чтобы он присоединился к новому наступлению.

Представитель белорусского ведомства Леонид Касинский на опубликованном в воскресенье видео заявил:

"Наши военнослужащие, экипажи завершили обучение в объединенных центрах боевой подготовки из российской федерации и Республики Беларусь… Эти виды вооружения сегодня стоят на боевом дежурстве и полностью готовы к выполнению задач по назначению ", — сказал Касинский.

Одной из существенных угроз является объявленная в россии мобилизация. По мнению Залужного, она сработала и представляет для украинской армии проблему.

"По нашим оценкам, у них есть резерв в 1,2–1,5 млн человек… Россияне готовят около 200 тыс. новых солдат", – заявил Залужный.

В серии брифингов министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что накапливается доказательство того, что Россия планирует новое широкомасштабное наступление. Он предположил, что это может произойти в феврале, когда половина из 300 тыс. призывников завершат обучение.

Каковы прогнозы

Институт изучения войны (ISW) заявляет, что с наступлением холодов темпы наступательных операций в Украине могут ускориться, однако отмечают, что российские войска вряд ли смогут захватить стратегически важную территорию в ближайшие месяцы.

В ISW говорят, что легче всего россияне могут возобновить наступательные операции на 2 направлениях: вдоль границ Харьковщины и Луганщины, на северо-востоке Украины или в Донецкой обл.

В свою очередь волонтер Виталий Дейнега считает, что все не так плохо, как кажется. Украина подготовилась лучше, чем в феврале 2022 года, и будет встречать. За это время ряды армии россии поредели, также будет старая техника.

"Север — это леса и узкие дороги. Хаймарс и м777 такое любят. Весна — это болото и багульник, в котором техника прекрасно теряется. Трактористам приготовиться. Наши бабушки давно научились давать координаты артиллерии между актами спания огородов. Надо позаботиться, чтобы у них была вяз», — пишет волонтер, добавляя, что нападение на Киев является стимулом для партнеров дать более мощное оружие.

Украина неоднократно призывала своих союзников послать больше средств ПВО для противодействия российским ракетным бомбардировкам, в том числе против ее энергетической инфраструктуры.

15 декабря лидеры Евросоюза согласились предоставить Украине финансирование в размере 18 миллиардов евро в следующем году и ударили по Москве девятым пакетом санкций. Сенат США принял законопроект о рекордных 858 миллиардах долларов оборонного бюджета в следующем году, позволив на 45 миллиардов долларов больше, чем предлагал президент Джо Байден.

Ранее "Телеграф" объяснял, почему при вероятном повторном наступлении на Киев россиян ждет еще большее поражение.