Есть два сценария: в Германии назвали дату возможного вторжения со стороны Беларуси

В Германии рассматривают два сценария развития событий

В Министерстве обороны Германии считают, что россия может совершить повторное наступление на Украину в апреле 2023 года. Страна-агрессор также рассчитывает на помощь Беларуси в этом.

Правительство Германии в Берлине имеет четкое представление о том, как рф будет действовать в Украине в Новом году. По его мнению, весной оккупанты могут попытаться наступать на Донбасс, а также бить по западу Украины. Об этом сообщает Neue Zürcher Zeitung.

Отмечается, что есть два возможных сценария развития событий в новом году:

рф будет использовать белорусские войска как отвлекающий фактор и угрозу во время наступления. В случае, если они окажутся на границе с Украиной, нашим защитникам придется разделиться, чтобы отразить возможное вторжение с севера. Однако немецкие аналитики считают, что лукашенко вероятнее всего не станет вмешиваться в войну, а лишь может развернуть армию для угрожающих жестов. Целью российского наступления, согласно первому сценарию, будет установление полного контроля над Донбассом.

по второму сценарию белорусская армия может оказаться решающей силой в этой войне. Однако это считается маловероятным. Аналитики отмечают, что по такому сценарию, войска лукашенко пойдут в сторону Киева, а российские захватчики наступят через Донбасс. Если путинской армии удастся продвинуться на запад Украины, войска могут перекрыть западные поставки. Для такой стратегии путину будет необходимо провести всеобщую мобилизацию, поскольку его армия значительно ослабла во время войны.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что советник Офиса президента Украины Алексей Арестович дал прогноз относительно того, решится ли россия на повторное наступление.